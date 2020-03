Des entreprises encore ouvertes malgré la pandémie à Moncton

Malgré la pandémie de coronavirus et l'état d'urgence décrétée par trois des quatre gouvernements provinciaux en Atlantique, certaines entreprises continuent leurs opérations.

Distanciation sociale. Télétravail. Désinfection des surfaces. Ce sont les mots-clés qui reviennent sans cesse dans cette crise de santé publique sans précédent.

Certaines entreprises ne sont pas fermées. Certaines d’entre elles n’ont pas la possibilité de faire travailler leurs employés de la maison.

C'est le cas pour des hôtels de la région de Moncton qui restent ouverts. On assure que des mesures strictes sont observées.

Tout ce qui est mains courantes, tout ce qui est boutons d'ascenseurs, poignées de porte... c'est tout désinfecté aux deux heures à la grandeur de l'hôtel , explique Gérald Normandeau, président de l'Association des hôteliers du Grand Moncton.

Les femmes de chambre nettoient les chambres seulement quand les clients ne sont pas là, alors elles sont toutes seules dans la chambre , poursuit-il.

De plus, les restaurants des hôtels sont fermés et les banquets annulés, car ce sont les endroits où les attroupements sont les plus susceptibles de se produire.

Selon M. Normandeau, les établissements hôteliers de la région de Moncton sont habituellement pleins à 60 % ou 70 % de leur capacité en mars. Ce mois-ci, le taux d’occupation risque d’être inférieur à 30 %.

Des préposés de centres d'appels qui doivent continuer à offrir un service à la clientèle jugé essentiel doivent continuer de se présenter au travail. C’est le cas des centres d’appels des banques, des services gouvernementaux, ou même de l'industrie automobile.

Approximativement 20 % de leurs employés sont au travail. Les autres employés non essentiels sont à la maison , affirme Jason Purdy, directeur de ContactNB.

Là aussi, les mesures de distanciation sociale sont prises très au sérieux, assure-t-il. Les rassemblements dans les espaces communs au travail, comme les salles à manger, sont interdits, dit M. Purdy. Les travailleurs rentrent, désinfectent, font leur quart de travail, désinfectent et rentrent chez eux , explique-t-il.

Pour le moment, au Canada atlantique, seul le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé qu'elle imposerait des amendes salées à ceux qui ne respectent pas les consignes de la province.

D’après le reportage de Mathieu Massé