Premier cas de COVID-19 : au cocktail de Regard, à l'Inter et chez María María

Les informations ont été dévoilées dans un communiqué envoyé aux médias un peu après 17h vendredi.

L'Européen de moins de 40 ans, soit les seuls détails fournis sur la personne jeudi, a d'abord assisté au cocktail d'ouverture du Festival Regard le mercredi 11 mars de 17h30 à 18h30 dans le hall du Théâtre Banque Nationale à Chicoutimi.

Il a ensuite passé deux heures au restaurant L'Inter de la rue Racine de 19h30 à 21h30.

Lors de la demi-heure suivante (21h30 à 22h), il s'est rendu au María María Buvette mexicaine tout près de là.

À 23h, il s'est placé en isolement après avoir ressenti certains symptômes. Il est isolé depuis, quoique non hospitalisé.

L'homme qui participait au festival de court métrage n'a assisté à aucun autre événement de Regard.

Un risque faible

Le communiqué indique que le risque est faible pour les personnes qui se trouvaient à ces endroits.

Le risque d’exposition est faible, mais réel uniquement pour les gens ayant été en contact direct (périmètre de 2 mètres) avec la personne malade. Direction de santé publique régionale

Jeudi, le directeur de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dr Donald Aubin, indiquait qu'il avait été près d'un nombre réduit de personnes.

Toujours selon le document, les gens ayant été en contact avec la personne malade et qui ne présentent pas de symptômes ne peuvent pas contaminer d'autres personnes.

La Direction de santé publique régionale recommande à toutes les personnes présentes sur ces lieux, à ces heures, de surveiller l'apparition des symptômes suivants: fièvre, toux et difficultés à respirer. Cette recommandation s'applique jusqu'au 25 mars, soit 14 jours après les événements.

Finalement, il est rappelé que la maladie se transmet par les sécrétions du nez et de la bouche (gouttelettes) et si l’on porte les mains au visage. Les gouttelettes ne volent pas dans l’air, elles tombent à un maximum de deux mètres, est-il aussi précisé.

Les délais

Le diagnostic de COVID-19 a été confirmé jeudi (19 mars) en matinée et diffusé aux médias en fin d'après-midi. Il avait passé le test à l'hôpital de Chicoutimi vendredi dernier (13 mars) tard en soirée. Selon la directrice générale de Regard interviewée jeudi, Marie Elaine Riou, des efforts étaient faits depuis le jeudi matin (12 mars) pour qu'il puisse passer un test de dépistage. Il s'est donc écoulé grosso modo six jours entre le test et le résultat de l'analyse ainsi que neuf jours entre son isolement volontaire (11 mars) et la publication de son itinéraire (20 mars).