Les crevettiers sont dans l'incertitude

On a eu une rencontre avec les dirigeants de l'usine de Lamèque, début mars. Ils nous ont fait part des inquiétudes pour les marchés , explique Michel Léger, président de l'Association des crevettiers du golfe. Ils préféraient attendre après le Boston Seafood Show de Boston, qui devait avoir lieu du 15 au 17 mars, pour voir l'état de ces marchés.

L'exposition de Boston avait adopté une politique pour éviter les poignées de mains aux participants. Puis, tout a basculé. L'événement a été annulé.

Kiosques des représentants nord-côtiers au Seafood Expo North America (SENA) de Boston Photo : Photo offerte par Jean-René Boucher

Le crevettier raconte qu'une importante rencontre de l'industrie qui devait avoir lieu à Bruxelles, en Belgique, a elle aussi été annulée. L'état d'urgence et les mesures de sécurité de la province remettent en question la nécessité de la pêche dans un contexte où la sécurité des employés pourrait être à risque, explique le crevettier.

On ne sait pas quand on pourra commencer la pêche. On est comme la plupart des gens au Canada et ailleurs dans le monde, on ne sait plus trop sur quel pied danser , s'inquiète le crevettier.

Si la pêche finit par débuter, Michel Légère se demande quelles seront les mesures qui seront imposées.

Un bateau, ce n'est pas grand quand il s'agit de la proximité entre les personnes. Je n'ai aucune idée de ce qu'on pourra faire ou non.

Les ministres responsables des pêches des quatre provinces de l’Atlantique ont fait savoir qu'ils se sont entendus pour collaborer et aider l’industrie des produits de la mer à composer avec les répercussions de la COVID-19.

Je vois ça d'un bon œil, dit Michel Légère. C'est toute l'économie de la région qui est en jeu. Il faut examiner les alternatives et les scénarios qui seront sur la table , dit-il.

Attendre le feu vert

Michel Légère est propriétaire du bateau Marc-André Guillaume et c'est un de ses fils qui a pris la relève comme capitaine à bord. Malgré tout, le président de l'Association des crevettiers du golfe trépigne d'impatience.

Ça fait 30 ans que c'est le même ''pattern'', tout le monde attend le feu vert. Mais, pour l'instant, ce n'est pas trop grave. La pêche qu'on fait en mars, on peut la faire cet été. Toutefois, les prises commencent à diminuer en juillet pour la crevette. Il y a une fenêtre d'opportunité qui n'est pas très grande.

Il estime que les prochaines semaines vont être déterminantes.