Silence on ne tourne plus : l'impact de la COVID-19 sur l’industrie

Il y a quelques jours à peine, au début de mars, l’industrie célébrait les nouvelles mesures prises par le gouvernement, notamment la hausse de 8 % du crédit dimpôt pour les coûts de production annoncée par la province.

Quelques jours plus tard, l’avenir est plus incertain. Nicole Matiation, directrice générale d'On Screen Manitoba, soulève d’ailleurs qu’il est paradoxal de voir une si grande demande pour du contenu audiovisuel, alors qu’au même moment, les maisons de production vont peut-être devoir cesser de produire.

On est en train de voir, à travers le pays, que des productions sont en train de prendre fin, d’autres ont été repoussées et certaines vont s’arrêter en cours de production, dit-elle. C’est à ce moment-là qu’on va commencer à voir l’impact ici au Manitoba. Pour l’instant, c’est à chaque production de prendre la décision de continuer ou pas, selon les énoncés des autorités de santé publique.

Dans les prochains jours, un sondage national sera lancé et On Screen Manitoba le relaiera à ses membres pour tenter de cerner et de quantifier les incidences de la pandémie sur l’industrie. L'organisme sera ensuite plus outillé lorsqu’il devra plaider sa cause auprès des différents paliers gouvernementaux.

Pour l’instant, on est en train de faire la collecte d’informations, pour pouvoir prendre la mesure de l’impact de la COVID-19 sur les maisons de production et les travailleurs dans l’industrie. Le sondage qui va être déployé au niveau national va permettre de commencer à mesurer l’impact.

On Screen Manitoba restera ensuite aux aguets pour bien évaluer la situation au cours des prochaines semaines.