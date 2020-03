Les mesures imposées pour le transit par Wabush inquiètent chez ArcelorMittal à Fermont

Cette mesure risque d’avoir un impact important sur les opérations de l’entreprise ArcelorMittal. Près de 400 employés, qui font du navettage vers Fermont, transitent à l’aéroport de Wabush au Labrador.

Le directeur général aux affaires publiques d’ArcelorMittal, Nicolas Dalmau, affirme que des discussions sont en cour à l’heure actuelle entre ArcelorMittal et les représentants du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. L’entreprise pourrait bénéficier d’une dérogation.

Or, la dérogation pour les employés pourrait ne pas être accordée. Nicolas Dalmau assure que l’entreprise réfléchit à différents scénarios de contingence pour réduire la production dans l’éventualité où des employés auraient des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

À l’heure actuelle, 200 travailleurs passent par Wabush pour travailler pour les deux prochaines semaines. Si les 200 travailleurs ne peuvent pas repartir par Wabush, on ne peut pas leur demander de travailler plus longtemps. Les impacts sont difficiles à mesurer , déplore-t-il.

Si on n’a plus l’apport de nos travailleurs qui arrivent par fly-in/fly-out de Wabush, c’est certain que l’on ne pourra pas maintenir la production au niveau actuel.

Nicolas Dalmau, directeur général aux affaires publiques d'ArcelorMittal