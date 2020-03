La chloroquine, un espoir pour le traitement de la COVID-19?

Une présentation scientifique d'un chercheur de cet institut  (Nouvelle fenêtre) , le professeur Didier Raoult, a d’ailleurs été visionnée plus de 850 000 fois sur YouTube. Le chercheur présentait des résultats d’une étude clinique sur 24 patients  (Nouvelle fenêtre) pour traiter la COVID-19 avec de l’hydroxychloroquine, un dérivé de la chloroquine.

Dans son étude  (Nouvelle fenêtre) , les patients à qui on a administré ce médicament se sont rétablis plus rapidement que ceux qui n'ont rien pris. Les résultats étaient encore plus probants chez ceux qui ont pris de l’hydroxychloroquine combinée à un antibiotique, l’azithromycine.

Devant ces résultats encourageants, le gouvernement français a approuvé la tenue d’études cliniques à l’échelle du pays, et le laboratoire français Sanofi s’est dit prêt à donner des millions de doses du médicament.

Au Québec, le Dr Michel De Marchi a confirmé à Radio-Canada qu’il a commencé à utiliser l’hydroxychloroquine pour le traitement de la COVID-19 à l’Hôpital général juif de Montréal.

Toutefois, les autorités en santé publique de la province restent prudentes avant de crier victoire. Il y a déjà eu des études en laboratoire qui ont montré qu’il y avait un potentiel , dit le Dr Luc Boileau, président-directeur général de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux du Québec (INESSS). Mais du côté des études cliniques, il n’y a pas de démonstration franche et établie dans la communauté scientifique.

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a martelé le même message en point de presse vendredi : La chloroquine est rapportée comme étant très efficace dans certaines situations, mais elle ne peut pas être donnée à n’importe qui .

Puisque la chloroquine est utilisée depuis longtemps contre le paludisme, aussi appelé malaria, certains pourraient être tentés de recourir à l’automédication. Un geste que déconseille fortement le Dr Boileau, car le médicament peut avoir des effets secondaires et n’aura pas forcément l’effet escompté.

Il y a des gens qui en ont même à la maison parce qu’ils auront voyagé, puis on leur a donné ça à titre de prévention pour une infection de malaria, et qui peuvent se dire : “Bon, je vais l’utiliser, et ça va me rassurer”. On ne recommande pas ça non plus.

Dr Luc Boileau, pdg de l'INESSS