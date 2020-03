Fermeture de garderies : des parents pourraient devoir payer quand même

La décision de facturer ou non aux parents revient aux garderies puisqu'elles sont des entreprises privées, indique le gouvernement provincial. Seules les garderies qui paient toujours leurs employés durant la pandémie de coronavirus peuvent exiger des frais aux familles.

Des frais pourraient être exigés d’une personne ayant toujours un revenu pendant cette crise. Des parents qui n’ont plus de revenus en raison de la COVID-19 n’auront pas à payer.

Pas de frais doubles

Ces garderies sont pour les enfants des travailleurs des services essentiels, qui doivent faire une demande auprès du gouvernement provincial. Les travailleurs des services essentiels n’auront pas à payer de frais doubles pour leurs services de garderie, indique la province. Ils devront payer des frais de garde à leur garderie habituelle, et la province s'occupera de la facture des garderies éducatives.

Notre ministère se concentre actuellement à s’assurer que les besoins essentiels sont satisfaits. Au cours des prochaines semaines, nous continuerons d’explorer des façons de combler les lacunes identifiées , déclare le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, vendredi dans un communiqué.

67 garderies, plus de 1000 demandes

Selon le ministère du Développement de la petite enfance, cette mesure vise à permettre à ces garderies de survivre financièrement durant la pandémie, et après la crise.

On va aider l’exploitant en payant la place de cet enfant dont le parent a perdu son salaire , dit Marcel Lavoie, sous-ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

On a donné nos recommandations afin d’assurer la viabilité des garderies et, en même temps, d’assurer l’équité au niveau des revenus salariaux pour les parents, et également pour les éducatrices , mentionne M. Lavoie. On souhaite que les éducatrices qui sont dans des garderies qui ont fermé leurs portes [...] soient rémunérées durant la crise.

Il y a 67 garderies éducatives d’urgence qui sont ouvertes au Nouveau-Brunswick.

Les garderies qui proposent de jouer ce rôle doivent être en mesure d’élever leurs protocoles sanitaires à un niveau sécuritaire pour les enfants.

Ce qu’on fait, c’est de colliger toutes les garderies éducatives qui s’avancent pour devenir une garderie éducative d’urgences, et en même temps on répertorie les besoins des parents travailleurs essentiels , explique le sous-ministre Marcel Lavoie.

On compte 1153 parents ayant fait une demande, pour un total de plus de 1700 enfants qui auraient besoin d’une place dans une garderie éducative d’urgence.

La répartition de ces garderies à travers le Nouveau-Brunswick est le défi que la province s’affaire à relever.

Près du tiers des enfants sont déjà placés, mais on manque de places dans certaines régions, dont Edmundston.

D’après le reportage de Wildinette Paul