Éviter les déplacements interrégionaux : un appel entendu

C’est le calme plat dans la réserve faunique des Laurentides. Les rares personnes qui empruntent cette voie reliant le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Québec sont des camionneurs ou des personnes qui rentrent chez elles pour s’isoler.

La famille de Nancy Guérin a choisi de faire les choses un peu différemment. On a fait nos 14 jours renfermés chez nous parce qu'on revient de Cuba. Et puis là, comme on n'a aucun signe, on s'est dit : "Go! On s'en va toute la gang en famille au chalet". Ce qui fait qu'on va rester confinés au chalet, mais en même temps on va prendre l'air puis il n’y a pas de voisins, on est tout seuls , explique la dame de Charlesbourg, dont le chalet est sur les monts Valin.

Le stationnement de l'Étape était pratiquement vide vendredi. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

À l’Étape, seul point de service entre Laterrière et Stoneham, le stationnement est pratiquement vide. Les restaurants sont fermés, mais la portion dépanneur demeure ouverte. Seuls quelques clients entrent puis sortent aussi vite.

Pour le moment, le gérant, Éric Lepage, compte poursuivre les activités. Les mesures d’hygiène ont été augmentées considérablement. À l’instar de ses employés toujours en poste, il se dit prêt à affronter la crise.

Le nettoyage se fait sans relâche à l'Étape. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

On va voir ce que le gouvernement va dire avec ça. On se lave les mains, on est bon là-dedans, l'hygiène, tout ça. On aseptise tout ce qui a ici sur le bord des comptoirs , assure-t-il.

Répercussion sur les transports

Éviter les déplacements interrégionaux a inévitablement des conséquences pour les transporteurs comme Intercar.

En plus de sa flotte d'autobus scolaires, l'entreprise assure des liaisons dans plusieurs régions du Québec. Les passagers se comptent sur les doigts d'une main depuis quelques jours. Déjà, 325 personnes ont été mises à pied.

On a mis en place, avec l'autorisation du ministère des Transports et de la Commission des transports, une première baisse de nos départs avec déjà 50 % des départs de moins à partir d'aujourd'hui [vendredi]. Il y a une phase deux qui va probablement arriver la semaine prochaine , mentionne le président du Groupe Intercar, Hugo Gilbert.

À l'aéroport Saguenay-Bagotville, Air Canada maintient deux liaisons par jour vers Montréal au lieu de ses trois vols habituels, mais pourrait en offrir moins à compter de la semaine prochaine.

Sunwing n'en offre plus du tout.

Le transport aérien est maintenu pour les travailleurs qui vont dans des secteurs éloignés, mais avec des consignes de santé très strictes à respecter.