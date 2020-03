Mesures sanitaires : Breton Tradition se défend de ne pas avoir suivi les recommandations

En réponse à un reportage qui révélait que l'entreprise avait fait fi des consignes en ne demandant pas à ses employés de retour de voyage à rester en quarantaine, Breton Tradition affirme, dans un communiqué publié vendredi, qu'elle a établi une politique interne d'hygiène dès le 13 mars.

Elle dit avoir arrimé ces mesures aux recommandations de Santé Canada plutôt que celles du gouvernement provincial, puisqu’elle relève du gouvernement fédéral.

Notre entreprise familiale ne peut fonctionner sans une équipe en santé et nous agissons de manière responsable en cette période de crise. Notre rôle, malgré la situation actuelle, est de nourrir la population, préserver le travail de plus de 1100 personnes et répondre aux demandes de nos clients qui représentent la volonté des consommateurs , écrit le président de l’entreprise Vincent Breton.

Toujours dans son communiqué, Breton Tradition soutient que ses usines de transformation opèrent toujours selon de hauts standards d'hygiène qui ont été d'autant plus rehaussés avant mêmeles annonces du gouvernement Legault du 12 mars dernier.

Augmentation de la fréquence du lavage des mains, nettoyage des surfaces, aménagement des temps de pauses pour éviter que trop de gens se retrouvent dans les lieux communs en même temps et installation d’un bureau de triage pour l’identification des équipiers à risques pour ne nommer que ceux-là, peut-on lire.

L'entreprise ajoute que des mises à jour ont été faites régulièrement, puis communiquées rapidement aux employés.

Breton Tradition a refusé notre demande d’entrevue.