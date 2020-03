Le Complexe funéraire Carl Savard reporte ses célébrations

La loi stipule qu'un corps peut être conservé durant 30 jours. Après ce délai, le corps doit obligatoirement être incinéré. Le directeur général et propriétaire du complexe, Carl Savard, assure que les familles concernées comprennent et acceptent les mesures prises en raison de l’épidémie de COVID-19.

Je pense que c’est mieux qu’on reporte les funérailles à une date ultérieure. Mais on parle avec les familles. On renseigne les familles comme il faut. On sécurise les familles et on leur dit que dans un prochain temps, quand l’évolution va arriver, on prendra les mesures nécessaires et fera les funérailles à ce moment-là.

Carl Savard, directeur général et propriétaire du complexe