La Ville de Regina déclare l’état d’urgence local

En prenant une telle décision vendredi en début d’après-midi, la Ville de Regina instaure des mesures encore plus strictes que celles de la province par rapport au nombre de personnes qui peuvent à se rassembler à un même endroit.

Ainsi, seulement cinq personnes seront autorisés à se rassembler à travers la municipalité.

Les cabinets dentaires de la Ville seront aussi amenés à fermer, sauf pour les urgences. De plus, les restaurants et les bars ne pourront plus accueillir des clients. Ces derniers devront se contenter de faire des livraisons.

D’autres détails concernant les implications d’une telle décision seront dévoilés lors d’une réunion du conseil municipal en début de soirée, vendredi.

Moins de 24 heures plus tôt, le maire de Regina, Michael Fougere, avait appelé au renforcement des restrictions annoncées mercredi la province.

Lors d’une conférence de presse vendredi, quelques instants après l’annonce de la Ville de Regina, le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Dr Saqib Shahab, a laissé savoir que six nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés à travers la province.

Le premier ministre Scott Moe a aussi profité de cette occasion pour instaurer de nouvelles mesures, en interdisant entre autres les rassemblements de plus de 25 personnes sur le territoire saskatchewanais.