COVID-19 : Netflix crée un fonds de 100 millions $ US pour aider la communauté artistique

Face aux mises à pied massives et pertes de contrats entraînées par la crise du coronavirus, Netflix a annoncé la création d’un fonds de soutien de 100 millions de dollars américains pour venir en aide aux personnes qui œuvrent dans l’industrie du spectacle, notamment au Canada et au Québec.

L’essentiel de ce fond sera utilisé pour venir en aide aux personnes les plus touchées par la crise parmi les équipes de production de Netflix à travers le monde, a affirmé dans un billet de blogue Ted Sarandos, directeur général du contenu de l'entreprise.

Netflix est en train d’évaluer ce que cela va représenter exactement, production par production , explique-t-il.

De ces sommes, 15 millions de dollars américains seront alloués aux entreprises et aux organismes à but non lucratif qui fournissent déjà une aide d’urgence aux personnes qui ont perdu leur emploi depuis le début de la crise, dans les pays où Netflix a une large base de production.

Un demi million pour le Québec

Parmi ces organisations, on compte l’Actors Fund of Canada (AFC), basée à Toronto, qui recevra 1 million de dollars canadiens, ainsi que la Fondation des artistes, basée à Montréal, à qui on allouera 500 000 dollars canadiens.

Netflix donnera aussi 1 million de dollars américains chacun à la Motion Picture and Television Fund, au syndicat SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) et au Actors Fund Emergency Assistance, trois organisations qui soutiennent les artistes aux États-Unis.

L'entreprise affirme que le fonds de soutien s’ajoute aux deux semaines de salaire que l’entreprise s’est déjà engagée à payer aux membres de l’équipe de production et aux comédiens et comédiennes qui œuvraient sur les productions de Netflix suspendues la semaine dernière.

Elle travaille également avec des membres de l'industrie en Europe, en Amérique latine et en Asie afin de créer des initiatives semblables.

La crise entourant la COVID-19 est dévastatrice pour plusieurs industries, notamment la communauté artistique , poursuit Ted Sarantos dans son billet de blogue.

Presque toutes les productions de film et de télévision ont été interrompues à travers le monde – laissant des centaines de milliers de personnes sans emploi. Cela inclut des électriciens et électriciennes, des menuisiers et menuisières, ainsi que des chauffeurs et chauffeuses, dont plusieurs sont payés à l’heure et sont employés ponctuellement.