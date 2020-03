L’entraide : la recette gagnante d’un chef manitobain contre la COVID-19

Une bonne dose de générosité, une poignée de volonté et un soupçon de créativité : le chef Ben Kramer a trouvé la recette pour venir en aide aux personnes dans le besoin, d’autant plus vulnérables, dans le tourment de l’épidémie de coronavirus.

C’est dans une cuisine de la rue Donald, à Winnipeg, que la solidarité prend toute sa saveur. En ce vendredi matin du mois de mars, quelques chefs s’affairent à la tâche : trier, couper, laver, cuisiner, préparer, enfourner…

Ces amoureux de bonne chère ont tous leur propre entreprise de bouche. Épidémie de coronavirus oblige, ils sont au chômage technique.

Toutes les réservations que nous avions pour les trois prochains mois ont été annulées ou repoussées , souffle le chef cuisinier Ben Kramer, qui a son propre service de traiteur.

Ben Kramer a décidé de tourner cette mauvaise période pour son entreprise en bonne action à la fois en évitant le gaspillage alimentaire et en venant en aide aux personnes dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Mais plutôt que de se laisser abattre, ce dernier a décidé de se remonter les manches.

Lundi, Ben Kramer a publié un message sur les réseaux sociaux, invitant ses collègues restaurateurs à donner la nourriture restée dans leurs réfrigérateurs avant qu'elle ne soit périmée.

Mardi soir, une quarantaine de restaurants avaient fait part de leur volonté de participer au projet.

Les chefs cuisinent des plats simples comme des soupes, des salades ou encore des ragoûts. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Les plats préparés sont redistribués aux organisations qui viennent en aide aux Winnipégois dans le besoin, comme le Main Street Project.

Quelques provisions sont envoyées directement et d'autres sont cuisinées et préparées pour plus tard , décrit-il.

Des dons de plus en plus rares

Pour les organismes comme le Main Street Project, cette initiative est une véritable bouée de sauvetage. En ces temps de pandémie, les dons se font de plus en plus rares.

Cindy Tatus, coordonnatrice des communications au Main Street Project, appelle les Manitobains à ne pas cesser de donner des denrées aux organisations communautaires. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

C’est le résultat des achats de panique que l’on voit depuis le début de l’épidémie… Ce qui est compréhensible, mais cela a un impact sur nous , décrit Cindy Tatus, coordonnatrice des communications au Main Street Project.

Jeudi, les bénévoles de l’organisation ont distribué 150 paniers-repas aux bénéficiaires de la banque alimentaire. Sans l’aide de Ben Kramer et de son équipe, il serait difficile d’assurer cette mission.

Nous avons vraiment de la chance de recevoir ces denrées alimentaires. Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir Ben Kramer et son équipe avec nous. Cindy Tatus, coordonnatrice des communications au Main Street Project.

Et cela n’est pas prêt de s’arrêter.

La solidarité, toujours

Dans la cuisine de la rue Donald, les fours tournent à plein régime. De grandes marmites bouillonnent. Les frigos sont remplis. À l’extérieur, un camion blanc surgit et se gare devant l’entrée du bâtiment.

Le véhicule transporte de la nourriture appelée à être jetée sous peu si personne ne s’en occupe. Le chef va continuer à concocter les plats pendant plusieurs semaines.

Les chefs qui cuisinent respectent les règles d'hygiène les plus strictes ainsi que les mesures de distanciation sociale. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Après? Une fois de plus, Ben Kramer n’est pas près de ranger son tablier. Sous sa casquette, les idées bouillonnent. Avec son associé, il confectionne un plan pour venir en aide aux personnes du domaine de la restauration, au chômage malgré eux.

Dans l’industrie, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui comptent sur les pourboires pour vivre et eux n’auront plus d’emploi pour les trois ou quatre prochains mois… Ben Kramer, chef cuisinier

Ce dernier espère pouvoir leur proposer des repas ou même des produits de première nécessité pour les aider dans cette période difficile.

L’esprit d’entraide : pour Ben Kramer, c’est la recette gagnante pour lutter contre les effets de la pandémie.