EN DIRECT | Point de presse de l'Alberta sur la COVID-19

Le premier ministre Jason Kenney annonce des mesures additionnelles pour contrôler la pandémie de COVID-19 et atténuer ses impacts économiques.

Le gouvernement Kenney donnera un répit fiscal aux entreprises du domaine de l’énergie en Alberta. Ces dernières sont temporairement excusées des impôts qu’elles doivent habituellement verser au Régulateur de l'énergie de l'Alberta.

Par ailleurs, le gouvernement autorisera l’ouverture de certaines garderies pour les enfants des employés qui font partie des services essentiels. Les garderies seront choisies par le ministère des Services à l’enfance et ne pourront accueillir plus de 30 personnes.

Le premier ministre veut aussi augmenter le soutien pour les refuges et les services aux personnes sans abri. Le centre Expo à Edmonton pourra accueillir les personnes sans abri qui doivent être mises en isolement. Des mesures ont aussi été prises à Calgary, Lethbridge et Red Deer pour déplacer les refuges dans des locaux plus grands, afin de permettre une meilleure distanciation sociale.

Une semaine mouvementée

En moins d'une semaine, le nombre de cas de coronavirus en Alberta a doublé, un premier patient en est mort et l'état d'urgence sanitaire a été imposé. Alors qu'un premier cas potentiel a été déclaré dans un camp de travailleurs, le premier ministre et la Dr Hinshaw s'adresseront aux Albertains pour les informer des derniers développements.

Lundi, les écoles et les garderies venaient de fermer et le nombre de cas répertoriés atteignait 74.

Mardi, le gouvernement Kenney a décrété un état d’urgence sanitaire, interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes. Il a également cité l’incertitude entourant la suite des travaux de l’Assemblée pour adopter son budget à marche forcée.

Mercredi, les gouvernements albertain et canadien ont annoncé des plans d’aide financière de plusieurs centaines de millions de dollars, pour les particuliers et pour les entreprises. Cela inclut la possibilité pourles Albertains qui s’isolent et qui n’ont pas d’autres sources de revenus de recevoir un paiement unique de 573 $ de la part de la province.

Le prix du baril Western Canadian Select est passé sous la barre des 10 $, partiellement en raison d'une baisse de la demande mondiale provoquée par la pandémie.

Jeudi, le nombre total d’infections au coronavirus a atteint 146. Une première personne en est décédée.

La Ville de Fort McMurray a aussi déclaré avoir dépisté un premier cas chez elle. Un camp de travailleurs dans cette région a prévenu ses employés qu’un cas présumé de coronavirus avait été signalé sur les lieux.