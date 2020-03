Les hôpitaux prennent des précautions pour les femmes enceintes, dit une obstétricienne

Nous mettons en place un grand nombre de mesures pour assurer votre sécurité, celle de votre enfant et de votre famille , insiste la Dre Astrid Christoffersen-Deb, obstétricienne à l'Hôpital pour femmes de la Colombie-Britannique.

Les salles d’attente limitent le nombre de personnes et excluent quiconque présente des symptômes associés au coronavirus.

Le personnel de la santé pratique la distanciation sociale dans la mesure du possible, et une plus grande attention est accordée au lavage des mains et à l'hygiène, explique la Dre Christoffersen-Deb.

Les hôpitaux n’ont pas encore été engorgés par les patients atteints de la COVID-19 et peuvent traiter les femmes enceintes normalement, dit-elle.

Nous pourrons continuer à fournir des soins essentiels adaptés à la famille tout au long de cette pandémie. Dre Christoffersen-Deb, obstétricienne

Selon les données recueillies en Chine, les femmes enceintes ne semblent pas être plus vulnérables au coronavirus que le reste de la population, note la Dre Christoffersen-Deb.

Cependant, celles-ci ont tendance à avoir plus de mal avec les maladies respiratoires de tous genres, et devraient se faire vacciner contre la grippe, conclut-elle.

