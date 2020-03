Congédiement massif amorcé chez Air Transat

Air Transat procède à une importante vague de mises à pied parmi son personnel de bord et de bureau, a appris Radio-Canada. C’était à prévoir avec la crise du coronavirus qui frappe de plein fouet l’industrie aérienne.

Je confirme que nous procédons actuellement à des mises à pied temporaires. Par respect pour nos employés, nous ne communiquerons pas de détails avant que tous nos employés soient informés de façon adéquate , a indiqué vendredi après-midi Marie-Christine Pouliot, conseillère en relations publiques marketing chez Air Transat.

Air Transat compte environ 5000 salariés, dont la moitié sont syndiqués. Aucun département ne semble épargné parmi le personnel en vol et sur terre. Mais Radio-Canada a appris que dès jeudi, des départements entiers du siège social situé à Montréal ont été vidés de leurs employés.

Mme Pouliot précise qu’un portrait de la situation sera annoncé au début de la semaine prochaine.

Mercredi, le transporteur aérien a annoncé qu’il procédait à la suspension de la majorité de ses vols internationaux jusqu’au 30 avril. Avec la fermeture des frontières en Europe et la décision d’Ottawa de fermer celles du Canada aux voyageurs étrangers, il devenait de plus en plus difficile pour Air Transat d’opérer.

Cette décision a été prise pour protéger nos clients et nos employés et préserver l'entreprise , avait déclaré Jean-Marc Eustache, président d’Air Transat.

Le transporteur imite Air Canada qui, en début de journée, a envoyé au chômage technique 5000 agents de bord.