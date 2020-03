COVID-19 : l'Association minière du Québec assure que les mines sont sécuritaires

Plusieurs internautes se sont montrés inquiets de constater que des centaines de personnes travaillent encore dans les mines de la région.

Josée Méthot assure que des mesures de distanciation sociale et sanitaires sont maintenant en place pour éviter la propagation. Selon elle, il n'est pas prévu que d'autres minières cessent leurs activités.

Les minières s'ajustent de jour en jour, alors à ce moment-ci on surveille les activités, on nous tient au courant; et en ce moment, ce n'est pas dans les plans des gens de cesser les activités , a-t-elle confié à l'émission Région zéro 8.

Josée Méthot dit que le travail par navettage, communément appelé fly-in fly-out, se poursuivra pour les minières nordiques, et ce, malgré le fait que le premier ministre a demandé de limiter les déplacements interrégionaux.