Pas question de fermer Montréal, clame François Legault

Actuellement, cette mesure n’est pas à l’ordre du jour à Montréal, bien que les autorités publiques assurent envisager une multitude de scénarios. La semaine passée, la mairesse Valérie Plante n’avait par exemple pas écarté cette possibilité.

Le premier ministre Legault a néanmoins été ferme vendredi après-midi, afin de balayer de fausses rumeurs .

Mais un confinement d’une ville, qu’est-ce que ça signifie?

Pour Montréal, l’idée serait de fermer les points d’entrée, les ponts, les tunnels , détaille Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM.

Seuls les transports de marchandises, d’alimentation, de médicaments et de biens de première nécessité pourraient être autorisés.

Un confinement amène une fermeture physique et géographique. Ce serait aussi la mise en place de mesures très [dissuasives] , ajoute le médecin et ex-ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette.

À Paris d’ailleurs, des amendes de 135 euros ont été prévues pour ceux qui contreviennent aux ordres gouvernementaux.

Mais pour en arriver à cette situation, il y a un protocole graduel à respecter, assure François Audet, directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal et spécialiste en gestion de crise.

Le gouvernement, rappelle-t-il, fait un travail d’explications pour éviter l’anxiété. On ne peut pas laisser tout le monde prendre son café dehors à 9 h, puis à 9 h 05, imposer un lockdown complet.

Contrairement à ce qui s’est passé à Paris ou dans plusieurs grandes villes américaines, les Montréalais, dans leur ensemble, semblent suivre avec bienveillance les conseils d’isolement des autorités politiques et sanitaires.

Des lieux de culte, qui continuaient d’être ouverts, ont eux aussi finalement fermé leurs portes.

Même s'il y a encore des personnes qui résistent , la mairesse Valérie Plante se dit satisfaite de la collaboration des Montréalais .

Responsable du service aux citoyens à la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau est quant à lui allé faire un tour des principaux espaces verts pour se faire une idée sur le terrain.

Les gens gardaient une certaine distance. Les consignes étaient respectées , affirme-t-il.

On peut aller dans les parcs, prendre l’air, mais il faut faire attention. On ne veut pas mettre un policier devant chaque espace vert, il faut garder nos ressources pour des services essentiels.

Dans les coulisses de la direction de la santé publique de Montréal, on se montre également rassurant. C’est un scénario possible, pas du tout réaliste en ce moment , glisse-t-on, en mentionnant que le meilleur remède pour limiter la propagation reste l’isolement.

La meilleure mesure, c’est de rester chez soi, de limiter les contacts, de ne pas recevoir d’amis ou d’organiser des partys , insiste le professeur Benoit Barbeau.

Des propos similaires ont été tenus vendredi, en conférence de presse, par le directeur national de santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda.

Une communication essentielle