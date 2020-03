Avec cette entente, le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourra demander à un syndiqué œuvrant dans un de ses ministères ou agences de travailler dans d'autres fonctions que celles pour lesquelles il a été embauché, et ce, pour une période temporaire.

Parmi les syndicats qui ont signé l'entente, on retrouve le Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat du Nouveau-Brunswick, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick.

Ces syndicats suspendent ainsi les clauses de leurs ententes collectives respectives qui limitent la mobilité de la main-d'œuvre.

Simon Ouellette est le porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Mais selon Simon Ouellette du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), cette entente ne donne pas tous les droits à la province.

Nous avons négocié cette entente avec le gouvernement pour répondre rapidement à la crise, mais aussi pour s'assurer que les droits des travailleurs soient respectés lors de ces redéploiements. Simon Ouellette, responsable des communications, Syndicat canadien de la fonction publique

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique représente près de 30 000 syndiqués au Nouveau-Brunswick qu'on retrouve principalement dans la fonction publique. Ses membres œuvrent surtout en santé et en éducation.

Les infirmières sont prêtes

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick compte près de 7000 membres qui se retrouvent en toute première ligne de la crise de la COVID-19.

En signant cette entente, le syndicat veut assurer que ses membres, qui sont déjà en nombre insuffisant dans la province, soient déployés où les besoins sont les plus urgents.

Ça permet à l'employeur de redéployer les infirmières qui travaillent dans des cliniques et des services qui sont considérés non essentiels là où le besoin est le plus grand. Maria Richard, vice-présidente, Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B.

Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Pour le moment, l'accord de mobilité exclut les infirmières qui travaillent en soins de longue durée. Les besoins dans ce domaine iront en augmentant, alors que des efforts plus grands seront consacrés pour libérer des lits d'hôpitaux occupés par cette clientèle.

Maria Richard voit également d'un bon œil l'appel lancé par le Réseau de santé Vitalité pour inviter les infirmières à la retraite à revenir au travail afin de prêter main-forte.

L'entente sur la mobilité est en vigueur jusqu'au 30 avril.