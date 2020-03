Blanchiment d’argent dans l’immobilier : nouvelle ligne de dénonciation grand public

Tant les consommateurs que les courtiers, ou quiconque est témoin d’une transaction douteuse peut désormais transmettre des informations à l’OACIQ.

L’organisme avait l’intention de rendre disponible un tel outil, mais a cru bon accélérer sa mise en place à la suite de la diffusion du reportage d’Enquête dans lequel des courtiers immobiliers ferment les yeux sur une opération de blanchiment d’argent devant des caméras cachées.

L’OACIQ réitère que les courtiers immobiliers ont l’obligation de dénoncer toute transaction à risque afin de protéger les consommateurs.

« À la lumière du reportage qui a été diffusé, il appert que les obligations déontologiques des courtiers auraient été enfreintes. Le syndic de l’OACIQ [...] prendra toutes les mesures appropriées », a indiqué la vice-présidente Caroline Champagne par voie de communiqué.

L’OACIQ ajoute qu’il va « s’assurer que tous les comportements non conformes à la législation sont investigués et que les mesures sont prises de la façon la plus prompte possible ».

Le Canada vulnérable

Transparency International Canada, une coalition mondiale non gouvernementale de lutte contre la corruption, sonne l'alarme sur le blanchiment d'argent à l’échelle nationale.

« Nous avons signalé ce problème dans [un] rapport qui montrait que personne ne savait vraiment qui était le véritable propriétaire de près de la moitié des propriétés immobilières dans le secteur des habitations de luxe à Vancouver », indique le directeur exécutif, James Cohen, dans un communiqué.

« Nous avons ensuite démontré le risque présent dans le secteur immobilier de Toronto entre 2008 et 2018. Enquête a fait la démonstration claire que des intermédiaires exploitent le même genre de faiblesses sur le marché montréalais. »

La coalition estime que le Canada est vulnérable en raison des lacunes des lois contre le blanchiment d'argent et de leur faible application. Elle exhorte le gouvernement fédéral et les autres provinces et territoires à adopter un registre pancanadien des bénéficiaires effectifs des entreprises qui est accessible au public.

