La réduction de la cote de crédit de l’Alberta met à mal son budget

La cote de l’Alberta passe ainsi de AA à AA- puisque, selon la firme basée à Toronto, le gouvernement provincial n’a pas été en mesure de donner une réponse complète de politique budgétaire à la COVID-19 et la chute des prix du pétrole qui en a résulté.

Le vice-président de DBRS Morningstar, Travis Shaw, fait par ailleurs savoir que le budget provincial est, dès à présent, caduc.

Malheureusement, bon nombre d’hypothèses économiques et hypothèses de prix sur lesquelles ce budget s'appuyait dans cet environnement ne sont plus valables , analyse-t-il, précisant qu’il ne s’agit en rien d’une critique du gouvernement , mais simplement d’un constat sur la situation.

Alors que la province fait face à la chute dramatique des prix du pétrole couplée à la pandémie de coronavirus et la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite, Travis Shaw estime que DBRS se devait de répondre de façon adéquate au budget mis sur pied par la province.

Mardi soir, les législateurs albertains avaient rapidement adopté le budget provincial de 57 millions de dollars, arguant que la pression qu’imposait la pandémie de COVID-19 était la raison de cet empressement.

Une cote liée à la dépendance aux prix du pétrole

Cette nouvelle cote place l’Alberta sur la même tendance que le Québec et l’Ontario. Même si ces deux provinces ont une dette plus importante, l’économie de l’Alberta est moins diversifiée, rendant sa situation plus dépendante au secteur du gaz et du pétrole et faisant d’elle une province plus à risque dans sa capacité de remboursement de crédit.

M. Shaw s’attend toutefois à des changements. Il considère que la province devra donc prendre en compte de nouveaux prix du pétrole, de nouvelles prédictions de croissance économique et un coût, encore incertain, associé aux efforts pour contenir le coronavirus .

Nous attendons de voir ce que l’Alberta et d’autres provinces vont mettre sur pied pour revoir leur programme fiscal, qui devra prendre en compte le nouvel environnement. Travis Shaw, vice-président de DBRS Morningstar

En quelques années seulement, DBRS Morningstar a abaissé deux fois la cote de crédit de la province. La Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador voient aussi leur cote être revue à la baisse.

Pour l’économiste Trevor Tombe, il n’y a rien d’étonnant à cette situation. Ces trois provinces sont dans une très mauvaise position puisque leurs gouvernements dépendent des revenus associés aux activités pétrolières, particulièrement à Terre-Neuve , affirme-t-il.

Il ajoute que leur déficit sera particulièrement important dans l’année qui vient, alors que leurs niveaux de dettes sont déjà élevés. Il est donc normal que les investisseurs se demandent s’ils reverront l’argent qu’ils prêtent à ces trois provinces, puisqu’elles sont plus à risque que dans le passé , estime Trevor Tombe.

Il affirme tout de même que l’Alberta peut gérer la situation plus facilement que Terre-Neuve, mais cela reste à voir, puisque personne ne sait combien de temps durera la crise.

Espérons que cette crise sanitaire soit courte, mais une partie de la faiblesse des prix du pétrole que nous constatons résulte de la rupture de l'OPEP, que la Russie et l'Arabie Saoudite s'entendent ou non sur la façon dont cette organisation fonctionnera à l'avenir , avance-t-il, avant de conclure : cette bataille pourrait durer des années, nous n’en savons rien .

Avec les informations de Kathleen Petty