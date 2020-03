Centraide Bas-Saint-Laurent sollicite l'aide de la population

Centraide Bas-Saint-Laurent demande l’aide de la population pour venir en aide aux plus démunis de la région, durement touchés par les effets de la crise du coronavirus. Tout nouveau don destiné à Centraide ira dans le Fonds d’urgence communautaire de l'organisme.

L'organisme demande aux citoyens en mesure d'aider de faire des dons en ligne.

Nous nous faisons un devoir de lancer un appel à la solidarité et à l’entraide aux gens de notre région parce que nous ne pouvons laisser tomber les gens les plus vulnérables de notre communauté , plaide la directrice régionale de Centraide, Valérie Quimper.

L'argent servira à soutenir les organismes communautaires qui répondent à des besoins essentiels comme l’insécurité alimentaire ou résidentielle et l’aide à la santé mentale.

Par exemple, les repas communautaires sont interrompus et les cuisines collectives sont toutes fermées.

Cuisine collective Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Pérouma

Centraide mentionne que Moisson Kamouraska, qui dessert 6 MRC, enregistre des dizaines (63 depuis 4 jours) de demandes d’aide de paniers de dépannage provenant de personnes qui ont perdu leurs emplois. En même temps, l’organisme enregistre une perte de 40 % des arrivages en denrées alimentaires.

Selon Valérie Quimper, la crise sociale actuelle a une incidence immédiate sur les personnes démunies.

Présentement, des gens qui vivaient des situations difficiles sont maintenant dans des situations très critiques. Il y a des gens qui ne mangent pas. Les gens en contexte d'itinérance, étaient dejà dans la précarité. Leur vulnérabilité s'est accentuée. Ils sont très exposés à ce qui se passe et au virus , explique-t-elle.

Plusieurs personnes parmi celles qui ont recours à l'aide sociale dépendent déjà des banques alimentaires et des soupes populaires à la fin de chaque mois.

Les plus démunis se retrouvent donc dans des conditions précaires. Selon Michel Dubé, coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette, même les besoins de base ne sont pas comblés.

Soupe populaire Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Ce sont des repas à faible coût, explique-t-il. L'Arbre de vie, c'est deux soupes par jour au Répit du passant, c'est un souper chaud à 2 $. Ça venait vraiment combler un besoin et là, ces gens-là se retrouvent au milieu du mois sans le sou et sans ces services-là qui sont fort pratiques.

Michel Dubé demande une aide d'urgence pour que les plus démunis puissent passer à travers la crise.

Y'a rien qui a été annoncé pour les personnes assistées sociales , déplore-t-il. Nous ce qu'on souhaiterait, c'est que le ministre offre une prestation spéciale en temps de crise. La prestation la plus forte est à 1200 $ et on croit qu'il faudrait offrir cette prestation-là à tout le monde.

Action populaire Rimouski-Neigette estime que 6000 citoyens vivent en situation de pauvreté dans Rimouski-Neigette.

Avec les informations de Louis Lessard