Action populaire Rimouski-Neigette demande davantage d'aide pour les plus démunis

Dans le contexte de la crise du coronavirus, la fermeture précipitée d'organismes communautaires comme Le Répit du passant et L'Arbre de vie, à Rimouski, crée un vide important pour des citoyens parmi les plus vulnérables.

Plusieurs personnes parmi celles qui ont recours à l'aide sociale dépendent déjà des banques alimentaires et des soupes populaires à la fin de chaque mois.

Les plus démunis se retrouvent donc dans des conditions précaires. Selon Michel Dubé, coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette, même les besoins de base ne sont pas comblés.

Soupe populaire Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Ce sont des repas à faible coût, explique-t-il. L'Arbre de vie, c'est deux soupes par jour au Répit du passant, c'est un souper chaud à 2 $. Ça venait vraiment combler un besoin et là, ces gens-là se retrouvent au milieu du mois sans le sou et sans ces services-là qui sont fort pratiques.

Michel Dubé demande une aide d'urgence pour que les plus démunis puissent passer à travers la crise.

Y'a rien qui a été annoncé pour les personnes assistées sociales , déplore-t-il. Nous ce qu'on souhaiterait, c'est que le ministre offre une prestation spéciale en temps de crise. La prestation la plus forte est à 1200 $ et on croit qu'il faudrait offrir cette prestation-là à tout le monde.

Action populaire Rimouski-Neigette estime que 6000 citoyens vivent en situation de pauvreté dans Rimouski-Neigette.

Avec les informations de Louis Lessard