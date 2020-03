Voyageurs coincés au Maroc : inquiets malgré les annonces de Justin Trudeau

Jeanne Charbonneau et son conjoint sont au Maroc depuis le 5 mars. Ils avaient devancé leur retour tel que suggéré par les autorités la semaine dernière, mais leur vol a été annulé comme tous les vols à destination du Canada.

Malgré la bonne nouvelle, l'inquiétude persiste pour la Shawiniganaise puisqu'à compter de 17h ce soir les déplacements seront interdits dans le pays et elle craint que certains Canadiens soient laissés de côté.

Comme le gouvernement a beaucoup tardé, par rapport aux gouvernements européens et américain à aller chercher ses citoyens, on se retrouve maintenant avec des mesures additionnelles, qui ont été prises par le gouvernement marocain, dénonce-t-elle. À partir de ce soir, on est plus censés sortir, ça va prendre des autorisations spéciales.

Comment on va faire pour rejoindre l’aéroport qui aura été choisi, est-ce qu’il y aura encore des trains? Comment on va faire les sélections? Est-ce qu’on va prendre les gens qui sont en forme ou les gens qui ne sont pas en forme? Jeanne Charbonneau

Plus de 4000 Canadiens sont coincés au Maroc selon le ministère des Affaires étrangères.

Une pétition a d’ailleurs été mise en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

D’après les informations d’Amélie Desmarais