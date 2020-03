Une famille acadienne se mobilise pour aider sa fille qui revient au pays

Selon les autorités, rentrer au pays est impératif. Mais cet ordre pose des défis logistiques. Comment faire ses provisions si on ne peut de sortir pour aller à l’épicerie?

Heureusement, les proches de Noémi ont tout préparé à sa place. Pour les voyageurs qui reviennent au pays, un tel coup de main est souvent essentiel pour éviter toute potentielle propagation du virus.

Marik Mallet a discuté avec le journaliste de Radio-Canada en faisant l'épicerie pour sa soeur. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

C’est pour cette raison que jeudi, Marik Mallet faisait des courses dans les boutiques de Shippagan. Entre autres dans son panier : un sac de chips, des fruits congelés et du fromage pour de la pizza. Une dernière tournée, avant l’arrivée de sa grande sœur.

On veut la mettre en contact avec personne Marik Mallet

Et comment occuper ses 14 jours seuls? J'ai été chercher de la peinture, elle a 20 couleurs différentes, j'ai été chercher des tableaux, j'ai été chercher une Xbox , ajoute-t-elle.

Si Noémi est originaire de Shippagan, elle n'y habite plus et toutes ses affaires sont encore chez elle, en Allemagne, où elle entreprend ses études.

Un de ses parents, séparé, compte habiter chez un nouveau partenaire pendant les prochaines semaines et du même coup, lui laisser une maison le temps qu'elle s'isole.

Le congélateur est prêt pour l'arrivée de Noémi. Photo : courtoisie / Marik Mallet

On l’a rempli pour que rien ne manque , raconte Marik, dans une vidéo envoyée pour montrer la quantité de nourriture emmagasinée.

S’il manque de quoi, il va falloir qu'on le laisse dans le gazebo, du moment qu'on sort, là, elle pourra aller le chercher .

Quarantaine

On va prendre un jour à la fois , raconte Noémi Mallet, à Toronto, peu de temps avant d’embarquer pour son vol vers Moncton. Je vais prendre le temps de vraiment rester productif et me garder busy .

Je ne sais pas à quoi m’attendre, ce n’est pas de quoi que j’ai du faire avant. Noémi Mallet

La jeune femme dans la vingtaine était en vacances aux États-Unis au moment où la crise du coronavirus a frappé la planète.

Comme l'entrevue, Noémi Mallet devra communiquer à distance avec sa famille. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Elle aurait préféré retourner en Allemagne, près de son copain, et de son université. Mais ce n’était pas possible pour les non-citoyens.

C’est un sacrifice. Mais, la mesure est justifiée, juge-t-elle. C’est vraiment important de prendre ça au sérieux et de faire la quarantaine . Elle ajoute qu'il faut penser aux autres. Tu ne sais jamais si tu peux être infecté, et avoir un impact sur la communauté.

Il faut être "smart" dans une situation comme ça. Noémi Mallet

Même si cela fait huit mois qu'ils se sont vus, les retrouvailles se font à distance. Photo : Radio-Canada

La quarantaine commence dès qu’elle touche le sol à Moncton. Sa famille a fait la route avec deux voitures. Une pour elle, l’autre pour la famille. Ainsi, Noémi peut retourner à Shippagan avec un minimum de contact.

C’est bizarre d’arriver chez nous, mais de ne pas pouvoir voir ma famille.