COVID-19 : service réduit pour le train reliant la baie James au réseau routier

Le transporteur public Ontario Northland réduit temporairement la fréquence des trajets du train Polar Bear Express entre Cochrane et Moosonee pour limiter la propagation de la COVID-19.

Il circulera dorénavant deux fois par semaine, soit le lundi et jeudi, à compter du 26 mars. Le service de marchandises continuera toutefois le mardi et vendredi afin d'acheminer des denrées alimentaires, de l'équipement médical, et d'autres nécessités.

Ce train représente le seul lien permanent entre les Premières Nations de la baie James et le réseau routier ontarien.

Ontario Northland note que l'achalandage a diminué depuis plusieurs semaines en raison de l'isolement volontaire des communautés que le train dessert.

Les passagers ayant un billet pour les mois de mars et d’avril pourront modifier leur réservation ou obtenir un remboursement.

La route de glace Wetum, qui relie Cochrane et Moosonee, a fermé prématurément jeudi afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus.