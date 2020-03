Waterville TG cesse sa production temporairement en raison de la COVID-19

La grande majorité de nos clients vont être fermés du 23 au 30 mars. Toyota nous a avisés qu’ils fermaient pendant deux semaines. Si nous n’avons pas de clients à fournir, on ne peut pas produire. On pourrait toujours, mais ça ne sert à rien d’augmenter notre inventaire, notre centre de distribution est déjà plein , explique Benoît Tétreault, président de Waterville TG.

L’arrêt de la production touche 500 employés chez Waterville TG. En Ontario, cela concerne 400 travailleurs. Dans ce dernier cas, l’arrêt pourrait être plus long puisque l'usine ontarienne est tributaire des commandes du géant Toyota, entre autres.

La direction de l’entreprise s’attendait à devoir agir de la sorte éventuellement, mais Benoît Tétreault admet que le ralentissement est arrivé beaucoup plus rapidement que ce qu’il avait anticipé avec son équipe.

On pensait devoir agir dans deux à trois semaines, mais tout s’est bousculé. Depuis mercredi, il y a des éléments qui se sont mis à se déclencher plus sérieusement. On espère pouvoir reprendre la production dès le 30 mars, mais ça dépendra des réactions en provenance de nos clients et de la progression de la pandémie. Ce sera à réévaluer.

Benoît Tétreault, président, Waterville TG