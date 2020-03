Un jeune de 19 ans est porté disparu à Dieppe

Joshua Daigle, un homme de 19 ans originaire de Dieppe, manque à l’appel depuis mercredi. Les policiers ont suivi certaines pistes, mais ne l'ont toujours pas retrouvé et sollicitent maintenant l’aide du public.

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois le mercredi 18 mars en soirée, près de la rue Thériault, à Dieppe au Nouveau-Brunswick. Il était alors au volant d'une Chevrolet Sonic noire 2012, mais son véhicule a été retrouvé plus tard sur la rue Taylor, à Hilsborough, près des sentiers White Rock.

Joshua Daigle mesure 185 cm (6 pi 1 po) et il pèse environ 68 kilos (150 livres). Il a les cheveux et les yeux bruns, et porte parfois des lunettes.

La dernière fois qu'on l'a vu, il portait une cravate foncée, une chemise blanche à épaulettes, un pantalon de ville et un manteau trois-quarts noir.

Sa famille et la police s'inquiètent pour son bien-être. Quiconque a des renseignements à son sujet est prié de communiquer avec la Gendarmerie royale du Canada au 506 857-2400.