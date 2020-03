COVID-19 : Dominique Michel et Bernard Derome appelleront les personnes aînées

L’ancien chef d’antenne Bernard Derome et la comédienne Dominique Michel ont enregistré des messages téléphoniques destinés aux personnes aînées du Québec afin de leur rappeler de respecter les consignes du gouvernement provincial pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

À partir de 18 h, les personnes âgées de plus de 70 ans, particulièrement vulnérables à la COVID-19, recevront des appels automatisés où elles entendront Bernard Derome, 76 ans, et celle de Dominique Michel, 87 ans, leur expliquer les comportements à adopter pour se protéger de cette maladie.

En plus d’inciter les gens à rester à la maison, à se laver les mains et à limiter leurs contacts physiques avec les autres, ces messages visent aussi à les rassurer et à leur apporter du réconfort.

Jeudi, lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a remercié ces deux personnalités québécoises d'avoir accepté d'enregistrer rapidement ces messages téléphoniques.

En début de semaine, c’est aux influenceurs et influenceuses que François Legault faisait appel pour sensibiliser les jeunes à l'importance de rester à la maison afin de ne pas propager le coronavirus à des personnes plus vulnérables.