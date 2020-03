COVID-19 : Arrêt des activités au site minier Elder

La direction des mines Abcourt Inc. a décidé de suspendre ses activités pour une durée temporaire au site minier Elder, dans le quartier Évain, pour protéger ses employés et éviter la propagation du coronavirus.

Il s'agit du premier site minier de la région à arrêter ses activités depuis le début de la crise de la COVID-19. Plus tôt cette semaine, d'autres mines de la région ont mis en place des mesures préventives pour éviter la propagation du virus.

Par exemple, les mineurs de la mine Lamaque de Val-d'Or descendent sous terre en groupe de quatre personnes maximum.

En Abitibi-Témiscamingue, la compagnie Abcourt Inc. compte plus de 100 employés. Dans la région, Abcourt Inc. possède également le site minier Géant Dormant, à mi-chemin entre Amos et Matagami.

L'entreprise Abcourt Inc. indique que cette fermeture sera d'une durée temporaire et que les employés seront contactés individuellement pour les aviser de la reprise des opérations.