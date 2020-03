Une mauvaise blague mène à la fermeture temporaire de l’Hostellerie Baie Bleue

Cette mauvaise blague a été la goutte qui a fait déborder le vase , lance le copropriétaire de l’Hostellerie Baie Bleue, Stéphane Boudreau.

L’homme raconte qu’une cliente qui séjournait dans son établissement depuis quelques jours a appelé à la réception, jeudi, pour mentionner à la réceptionniste qu’elle ne resterait pas cette nuit parce qu’elle avait le coronavirus .

Elle a raccroché et laissé en plan la réceptionniste, qui a immédiatement averti sa supérieure.

Par la suite, raconte Stéphane Boudreau, on a essayé de recontacter la cliente pour voir si c’est un diagnostic confirmé et comprendre ce qu'il se passait, mais on n’était pas capable de la rejoindre durant 45 minutes, une heure.

Durant ces 45 minutes, c’était vraiment la panique. C’était le branle-bas de combat. Stéphane Boudreau, copropriétaire de l’Hostellerie Baie Bleue

Le copropriétaire de l'Hostellerie Baie Bleue Stéphane Boudreau Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On a commencé à mettre en isolement les préposées à l’entretien qui ont été dans cette chambre, explique le copropriétaire, de même que les gens du restaurant et de la réception. Imaginez la chaîne d’individus qu’il faut remonter pour retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec elle.

On finit par être capable de rejoindre son employeur, poursuit Stéphane Boudreau, qui nous dit : "Non elle n’a pas le coronavirus, c’est une blague qu’elle a faite".

La cliente ayant payé sa facture, même pour la nuitée annulée, n'aurait pas agi ainsi pour tenter de partir en douce.

La cliente nous a rappelés par après, pas trop consciente de ça, et elle a dit à notre directrice d’hébergement que le monde capotait un peu trop avec ça et que c’était juste une joke. Stéphane Boudreau, copropriétaire de l’Hostellerie Baie Bleue

Je peux vous dire que c’était une mauvaise blague, affirme M. Boudreau. Les employés étaient déjà nerveux avec le climat qui est lourd en raison de la Covid-19, ça ne leur tentait plus vraiment de travailler et nous ça ne nous tentait pas de mettre personne à risque.

Cet événement-là, ça fait monter l’élément de stress, qui était déjà présent, explique-t-il. On a pris la décision de fermer en dedans de 10 minutes.

L’Hostellerie Baie Bleue a suspendu, jusqu'au 3 avril, toutes ses activités d’hébergement, de restauration et de spectacle, ainsi que tous les événements liés au Centre de congrès de la Gaspésie. Seuls sept chalets, sur les 116 unités de logement que possède l’Hostellerie, demeurent disponibles en location.

L'Hostellerie Baie Bleue possède 116 logements à Carleton-sur-Mer, dont 7 chalets, répartis sur trois emplacements. Le propriétaire estime qu’il peut accueillir jusqu’à 400 personnes par nuit. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La presque totalité des employés a été remerciée jusqu’à nouvel ordre. La situation sera réévaluée après le 3 avril.

Avant cette mauvaise blague, l’établissement n’envisageait pas nécessairement la fermeture à court terme, ayant mis des mesures spéciales en place.

On avait initialement pris la décision de réduire notre demande de restauration avec de la livraison et des commandes pour emporter, explique Stéphane Boudreau, et puis on opérait l’hôtel en ressources limitées l’hôtel. On avait quand même des réservations.

Manque de jugement

Stéphane Boudreau rapporte que juge ce genre de blague totalement inappropriée en période de pandémie.

Je pense, explique-t-il, que ce n’est pas des blagues à faire de ce temps-ci. Il y a des gens qui travaillent en avant pour nous servir, dans des restaurants, des épiceries, des pharmacies, des hôtels, dans le système hospitalier.

Le minimum de respect qu’on peut avoir pour ces gens-là qui demeurent au front, c’est de ne pas faire de blagues avec ça. J’étais pas mal fâché hier. Stéphane Boudreau, copropriétaire de l’Hostellerie Baie Bleue

C’est un manque de jugement, lance-t-il. Un ado de 15 ans qui m’aurait fait ça, j’aurais peut-être compris, mais une adulte, c’est dur à comprendre.

Vendredi matin, l'employeur de la dame a fait parvenir une lettre d'excuses à l'Hostellerie Baie Bleue dans laquelle il précise qu'il se dissocie de la « blague de mauvais goût » de son employée.

Affiche au-dessus de l'entrée de l'Hostellerie Baie Bleue. Photo : Radio-Canada

Des lits disponibles pour la Santé publique

Le copropriétaire de l’Hostellerie Baie Bleue, Stéphane Boudreau, explique qu’il a contacté la Santé publique pour lui offrir ces chambres désormais désertes en cas de besoin.

On espère que ça ne se rendra pas là, admet-il, mais si jamais le besoin se fait sentir, on a une centaine de chambres qui pourraient servir, par exemple, à isoler certaines personnes.

L'hôtelier estime être dans l’inconnu pour la suite des choses. On ne sait pas combien de temps ça va durer, dit-il

J’imagine que ça va prendre quelques mois, on ne s’attend pas que ça se règle en trois semaines, ça c’est sûr! Stéphane Boudreau, copropriétaire de l’Hostellerie Baie Bleue

Si ça dure un an, avance-t-il, c’est long, si ça dure de trois à six mois, je pense qu’on est équipé pour faire face à ça. La banque et les gouvernements ont déjà mis des mesures en place.

Stéphane Boudreau précise par ailleurs qu’il informe ses employés de ces différentes mesures qui pourraient les aider financièrement durant leur chômage forcé.