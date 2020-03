COVID-19 : Safia Nolin en prestation et lecture de poésie sur la Fabrique culturelle

C’est l’appel lancé par le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda lors de son point de presse quotidien, qui a incité la Fabrique culturelle à mettre en place ces initiatives en ligne. Soyons créatifs. Adoucissons cette période par toutes sortes d’initiatives. Écoutez de la musique, faites de la lecture. […] J’invite tous les créateurs à utiliser le Web pour qu’on reste une société en contact , a dit le docteur Arruda.

Les sessions musicales se tiendront tous les jours à 17 h dès le 20 mars. Safia Nolin ouvrira le bal. Fanny Bloom, KNLO, Caro Dupont, Mathieu Bérubé, La Bronze ou encore Pilou ont déjà confirmé leur participation. Les sessions se poursuivront pour une durée qui reste à déterminer.

Fanny Bloom Photo : Annie Bélanger

Valoriser la culture québécoise est la raison d’être de La Fabrique culturelle. En cette période d’instabilité, il est pour nous naturel et essentiel de continuer d’accompagner les artistes, nos partenaires et le monde culturel dans son ensemble et de contribuer par le fait même au rayonnement des arts et de la culture sur tout le territoire québécois. Il nous est primordial d’être présents pour soutenir la communauté artistique, touchée par de nombreuses annulations de contrats, tout comme il nous apparaît important d’offrir au public des événements rassembleurs, empreints de sérénité et de douceur , a déclaré Jeanne Dompierre, rédactrice en chef de La Fabrique culturelle par voie de communiqué.

Les p'tites nuits de la poésie

La Fabrique culturelle, en collaboration avec le Mois de la poésie, proposera tous les deux jours à 20 h de courtes lectures de poésie en direct, et ce, jusqu’au 31 mars. Les poètes confirmés sont les suivants : Véronique Grenier (21 mars), Akena Okoko (23 mars), Marie-Andrée Gill (25 mars), Jonathan Roy (27 mars), Bureau Beige (29 mars) et Maude Jarry (31 mars).

Tous les artistes sont rémunérés pour leur prestation qui se feront sous contrat.