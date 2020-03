Suspects recherchés dans la mort d'un chef français tué à Calgary

Les autorités ont dévoilé jeudi des photos d’un homme et d’une femme qui pourraient avoir un lien avec le meurtre du chef français.

Ces deux personnes se trouvaient au restaurant McDonald situé sur la 17 e Avenue sud-ouest et la 35 e Rue, non loin de la zone et au même moment où le chef a été tué samedi matin.

Christophe Herblin, installé à Calgary depuis de nombreuses années, a été tué le 14 mars dans ce qui semble être un cambriolage ayant mal tourné.

L’homme de 56 ans s'était rendu dans le local de son futur restaurant sur Bow Trail vers 3 h après le déclenchement d'une alarme d'effraction en pleine nuit.

La police, venue sur les lieux, a constaté qu’il n’y avait plus personne dans le local avant de repartir.

À lire aussi : Meurtre d’un chef français à Calgary

Alors qu’il patientait dans le stationnement en attendant que sa boutique soit sécurisée, Christophe Herblin aurait été approché par au moins trois individus.

Pas directement visé

Selon la police municipale, ce sont les mêmes personnes qui avaient déclenché l’alarme quelques heures avant. Elles étaient très motivées à entrer dans le local de la victime pour accéder au magasin de cannabis adjacent , a déclaré le sergent Martin Schiavetta.

Au cours d’une altercation avec les trois individus, le chef aurait reçu plusieurs coups. Il a ensuite réussi à demander de l’aide dans une station-service. Malheureusement, il a succombé à ses blessures.

Originaire du sud-ouest de la France, Christophe Herblin avait travaillé en France, en Angleterre, en Suisse et aux États-Unis avant de s'installer au Canada.

Il était sur le point d'ouvrir Croque Saveurs, décrit comme un bar à tartines sur son site Internet.

La police demande à quiconque aurait des informations sur ces deux individus, ou toutes autres informations, de communiquer au plus vite au 1-403-266-1234 (ligne non urgente) ou au 1-403-428-8877 (la ligne des homicides).

Les témoignages peuvent être recueillis de façon anonyme à travers Échec au crime, au 1-800-222-8477 ou à l’adresse calgarycrimestoppers.org  (Nouvelle fenêtre) .