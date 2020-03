Un nouveau cas présumé de COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Avec l’annonce vendredi d’un nouveau cas présumé, la Nouvelle-Écosse compte cinq cas confirmés et 10 présumés d’infection à la COVID-19.

Comme tous les autres recensés par la province, ce nouveau cas serait lié à un voyage à l'extérieur du pays. L’âge des personnes atteintes va de la mi-vingtaine à au moins 75 ans.

Maintenant que le Manitoba a décrété l’état d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus, la Nouvelle-Écosse est la seule province au Canada à ne pas avoir pris une telle mesure.

La Nouvelle-Écosse effectue quotidiennement des tests de dépistage de la COVID-19 et a reçu 1546 résultats négatifs jusqu’ici, a-t-on annoncé vendredi.

Lors de son point de presse quotidien vendredi après-midi, le Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la province, a rappelé aux Néo-Écossais de n’utiliser des masques que lorsque c’était absolument approprié, en raison de leur quantité limitée. La province travaille avec le fédéral pour obtenir davantage d’équipements médicaux.

Remboursements de certains prêts suspendus

Le ministre des Transports et du Renouvellement des infrastructures en Nouvelle-Écosse, Geoff MacLellan, a annoncé vendredi un plan d’aide de 161 millions de dollars en argent et en crédits pour les petites et moyennes entreprises.

Les remboursements de prêts gouvernementaux seront reportés de quelques mois, a-t-il aussi indiqué.

Le premier ministre Stephen McNeil a de son côté annoncé que les remboursements des prêts étudiants sont suspendus pour les six prochains mois.

M. McNeil a de plus exhorté les grandes banques à être plus flexibles en ce qui concerne les remboursements de prêts personnels.

Le gouvernement provincial promet que de l’aide sera annoncée bientôt pour les travailleurs agricoles, de la construction et de l’industrie des pêches.

Des mesures agressives pour contrecarrer les répercussions économiques du coronavirus en Nouvelle-Écosse seront communiquées la semaine prochaine, selon le premier ministre McNeil.

Tel qu’annoncé, les écoles de la province demeurent fermées la semaine du 23 au 27 mars, et le gouvernement évaluera la semaine prochaine avec les responsables de la santé publique la nécessité de prolonger ces fermetures.