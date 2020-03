Pas de résultats cinq jours après son test de dépistage pour la COVID-19

L’homme d’affaires se définit lui-même comme un « candidat potentiel » qui pourrait développer la maladie, en raison de ses nombreux voyages à l’étranger au cours des dernières semaines pour son entreprise Hydrotech Mining.

Les autorités de la santé publique recommandent aux employés qui ont pu être en contact avec le coronavirus de faire du télétravail si possible. Photo : Getty Images / skynesher

Quand il a ressenti les symptômes de la grippe, vendredi dernier, il a suivi les recommandations de la Santé publique et fait les démarches pour subir un test de dépistage à la COVID-19.

Ça a été dur d’avoir la ligne au 8-1-1 vendredi et samedi matin, mais j’ai finalement eu mon rendez-vous en après-midi au Centre hospitalier de Val-d’Or, explique-t-il. Ils ont fait les prélèvements dans ma gorge et mon nez et on m’a dit que j’aurais une réponse dans les 24 ou 48 heures.

Cheyne Poirier s’est depuis placé en isolement préventif à la maison, sans contact avec les autres membres de sa famille, mais il attend toujours un résultat.

J’ai réussi à parler à quelqu’un mardi soir et on m’a dit que le système était débordé, que le test n'était pas encore analysé et que j’en aurais encore pour 48 heures, confie-t-il. Mon état de santé s’améliore, mais je n’ai pas encore de réponse. Ce n’est pas facile de gérer mon entreprise à distance et l’anxiété de mes employés, qui pensent que j’ai peut-être la COVID-19.

Les délais devraient s'écourter

En conférence de presse jeudi, les autorités régionales de la santé ont indiqué avoir effectué 188 tests de dépistage jusqu'à présent. Parmi ces tests, 111 ont été testés négatifs, et les 77 autres tests sont en attente de confirmation.

La directrice de la santé publique, la Dre Lise Landry, a indiqué que le résultat des tests est obtenu entre 3 et 4 jours en temps normal, ou entre 68 et 92 heures.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), précise que les prochains tests devraient requérir moins de temps à analyser, car le laboratoire national a augmenté ses effectifs.

Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des tests qui se sont accumulés. Là, ça vient de se décentraliser, alors il va probablement y avoir plus de tests qui vont sortir. On n'envisage pas pour l'instant que le test se fasse chez nous, ça prend une technologie que nous n'avons pas dans la région. Si déjà, il y a plus de laboratoires qui vont faire les tests, nos résultats vont rentrer probablement un petit peu plus vite , a expliqué la docteure Annie Léger, directrice des services professionnels au CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue en conférence de presse jeudi.

Cheyne Poirier dit comprendre que le système de la santé n’arrive pas encore à répondre rapidement aux réponses des patients inquiets. Il craint que la situation empire avec le temps.