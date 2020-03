La COVID-19 est une embûche supplémentaire pour les journaux locaux

Les fermetures de commerces et les annulations d'événements ont fait chuter ses revenus publicitaires. Les quatre journaux de l'entreprise, Le Nord-Côtier, Le Manic, Le Journal Haute-Côte-Nord et Le Charlevoisien, sont toujours imprimés, mais ils sont produits par un personnel réduit.

Le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson, affirme que des journalistes sont encore en poste dans tous ses journaux et qu'il est primordial de continuer d'informer le public. On a décidé d'en garder partout pour faire notre mission, faire de la nouvelle , dit-il.

À Sept-Îles, on avait cinq journalistes. On a décidé d'en garder deux. À Baie-Comeau, ils étaient trois. On en a gardé deux. À Forestville, on en avait une. Elle est restée. Puis, dans Charlevoix, on en avait cinq. Présentement, ils sont trois. Simon Brisson, président, Les Éditions Nordiques

S'entraider pour avancer

Le groupe partage ses ressources entre ses différents journaux. Un texte qui est fait à La Malbaie est exporté à tous nos journaux de la Côte-Nord. Il est partout sur le site web. L'entraide fait en sorte que, vu le ralentissement, on a mis ensemble les ressources, puis tout le monde travaille pour l'ensemble des journaux , indique le président.

Le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson (archives) Photo : Radio-Canada

Même si les ventes publicitaires ont nettement diminué, Simon Brisson n'a pas l'intention d'arrêter de publier un journal imprimé. Il y a des gens qu'on a mis à pied temporairement, mais les autres, on s'unit et on travaille ensemble pour aller quand même chercher de la publicité, puis avancer , explique-t-il.

Industrie fragilisée

Simon Brisson rappelle que les hebdomadaires traversaient déjà une crise avant que la COVID-19 commence à se propager. Il pense que certains journaux locaux n'arriveront pas à surmonter ces nouvelles embûches.

Pourtant, le public a besoin des médias d'information comme jamais, selon lui. Sur les réseaux sociaux, on voit toutes sortes de choses passer. C'est capoté ce qu'on voit. Si des entreprises de presse comme la mienne ne passent pas à travers, c'est la diversité de l'information qu'on aura plus , souligne le président des Éditions Nordiques.

Moi, je joue présentement ma retraite, ma carrière. Je joue tout dans les prochains mois. Je ne sais pas si [mon entreprise va] être là dans six mois, dans un an. Je mets tout en place pour y arriver. Simon Brisson, président, Les Éditions Nordiques

Les gouvernements du Québec et du Canada ont proposé des mesures d'aide pour les PMEpetites et moyennes entreprises qui subissent les contrecoups de la crise sanitaire.