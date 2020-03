La maison Morberg lutte pour aider les sans-abri en pleine crise de la COVID-19

Le bâtiment de trois étages géré par le groupe de charité Saint-Boniface Street Links a dû réduire le nombre de ses pensionnaires de 15 à 10 pour pouvoir assurer une distanciation sociale.

La fondatrice Marion Willis explique qu’il s’agit de permettre la mise en place d’un espace de quarantaine. Nous avons transformé le troisième étage en une unité de quarantaine stérile .

La maison Morberg, qui accueille des hommes pour les aider à faire la transition pour sortir de l’itinérance, a ainsi transféré cinq résidents dans des espaces dédiés au programme de sobriété de Saint-Boniface Street Links.

L’organisme travaille à aider les personnes qui souffrent de dépendance à retrouver un lieu de vie, mais, comme le reconnaît Marion Willis, cela prend du temps.

La réduction du nombre de résidents entraîne un coût non négligeable pour la maison Morberg.

Je perds plus de 3 500 $ par mois parce que les chambres et la direction sont payées par le programme d’Aide à l’emploi et au revenu de la province. Si cela continue pour un minimum de trois mois, ça aura un effet dévastateur pour nous avec une perte de 10 000 $ , explique Marion Willis.

La situation est d’autant plus inquiétante qu’une importante donatrice, Gail Morberg, est décédée le mois dernier.

En plus d’avoir acheté la maison pour nous, elle nous donnait 100 000 $ par an. Sur un budget de 700 000 $, ça fait beaucoup , explique Marion Willis.

Ce manque de financement a déjà eu des effets. Deux employés ont ainsi dû être mis à pied : un ergothérapeute et un travailleur de soutien communautaire.

Pénurie de nourriture

Les achats compulsifs dans les magasins qui ont vidé les rayons ont eux aussi porté un coup à la maison Morberg.

On a perdu nos sources alimentaires. Le magasin No Frills à Saint-Boniface nous alimente habituellement, mais il ne peut pas le faire en ce moment en raison du faible nombre d’articles dans les rayons. L’épicerie me coûte 800 $ et j’espère que cela tiendra pour trois semaines , déplore Marion Willis.

Elle ajoute que le papier toilette et les désinfectants pour les mains sont également presque impossibles à trouver.

Compte tenu de la situation et d’un manque de financement stable Marion Willis estime que ces pertes grimpent à plus de 125 000 $.

Nouvel abri d’urgence

Malgré la perte de financement, Saint-Boniface Street Links travaille toujours à mettre en place un abri de 40 lits.

Marion Willis indique que plus d’espace sera nécessaire pour les plus vulnérables au cours de cette pandémie. Elle travaille actuellement à finaliser le projet avec une église de Winnipeg.

Nous mettrons en place un refuge pour sans-abri temporaire parce que si quelqu’un frappe à la porte de la maison Morberg nous n’aurons pas de chambre. Nous avons toutes les infrastructures en place dans l’église ou nous pourrons accueillir 40 personnes , assure-t-elle.

Elle estime à près de 400 personnes le nombre d’itinérants à Saint-Boniface. Elle prévoit que près d’un quart d’entre eux seront prêt à quitter la rue pour s’abriter dans un refuge si on les approche en leur proposant de la nourriture et un toit.

La maison Morberg reçoit toutefois de l’aide. Le président de True North Sports and Entertainement et propriétaire des Jets de Winnipeg, Mark Chipman, a fourni une fourgonnette pour sillonner les rues à la recherche de campements de sans-abri alors que les bénévoles parcourent habituellement les rues à pied ou à vélo.

Marion Willis explique que cela permet de fournir de la nourriture, de l’eau et des informations au sujet de la COVID-19 et de la marche à suivre en cas de maladie.

Le véhicule sera utilisé dans les secteurs de Saint-Boniface, Norwood Grove, Norwood Flats, le vieux Saint-Vital, le parc Windsor et jusqu’à Southdale.

Avec des informations de Marianne Klowak