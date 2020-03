Waskahegen: L'UPAC pourrait ouvrir une enquête

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) pourrait ouvrir une enquête concernant la gestion de la Corporation Waskahegen et Habitat Métis du Nord.

La semaine dernière, l'émission Enquête révélait que le président-directeur général de l'organisme à but non lucratif, Gilles Bérubé, a utilisé l'argent destiné aux plus démunis afin de s'enrichir personnellement.

On y apprenait aussi que La Société d'habitation du Québec, qui subventionne Habitat Métis du Nord, est bien au fait de certaines irrégularités dans la gestion de l'organisme.

Malgré tout, la Société d'habitation du Québec n'est pas intervenue.