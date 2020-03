Des recommandations gouvernementales non-respectées par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS

François Legault a été clair et net : les personnes âgées de 70 ans et plus doivent rester à la maison pour se protéger de la pandémie de coronavirus. Pourtant une directive du CIUSSS de l’Estrie-CHUS laisse croire que l'établissement ne respecte pas les directives du gouvernement, selon un document interne.

Dans ce document intitulé questions – réponses partagé par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS à ses employés, l’une des questions concerne directement les personnes âgées de 70 ans et plus : est-ce qu’une personne salariée, un médecin ou un retraité de 70 ans et plus peut continuer de travailler? , peut-on lire dans le document.

La réponse du réseau de la santé est claire : Oui. Dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire, il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire interdisant la présence au travail d’une personne âgée de 70 ans et plus si elle est asymptomatique.

Il s’agit d’une recommandation gouvernementale pour le moment et non d’une ordonnance obligatoire de la Santé publique , lit-on également.

La directive du CIUSSS de l'Estrie-CHUS concernant les personnes de 70 ans et plus a été mise à jour le 18 mars dernier. Photo : courtoisie

Si le premier ministre annonce des choses dans ses points de presse, il faut que ça suive [...] ce n’est pas le moment de commencer à se tirailler entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Il faut y aller logiquement. Sophie Séguin, présidente du Syndicat des professionnelles en soin des Cantons-de-l'Est

On nous a dit que si la personne était assez en forme et capable de travailler, elle n’était pas plus à risque, a affirmé la présidente du Syndicat des professionnelles en soin des Cantons-de-l'Est, Sophie Séguin. On en doute un peu parce que ce sont quand même des gens qui ont un certain âge, mais on suit ça de très près.

Si un employé de 70 ans et plus souhaite se retirer du travail, son gestionnaire va évaluer sa demande en fonction du poste occupé ou des besoins de l’établissement , ajoute-t-on dans le document du CIUSSS.

Le directeur de la Santé publique de l'Estrie, le docteur Alain Poirier, a tout de même tenu à se montrer rassurant sur ce point en entrevue à Par ici l’info.

On est un service essentiel, a-t-il expliqué. Il y a des accommodements, des ajustements, les gens sont bien au courant et savent se protéger. La notion de l’âge, c’est aussi en lien avec des maladies chroniques. S’il y a quelqu’un qui a 70 ans qui est en "top shape" et qui contribue, soit parce qu’il est bénévole ou autre, ça reste un choix personnel.

On ne met personne en prison. L’âge est un bon indicateur de maladie chronique, d’autres problèmes, mais ce n’est pas un absolu qui dit qu’à 70 ans et un mois on arrête de vivre. Alain Poirier, directeur de la Santé publique de l'Estrie

Billet du médecin demandé

Lors de l’un de ses points de presse quotidien, François Legault a également demandé la collaboration des employeurs du Québec en affirmant que ce n’est pas le temps d'exiger des billets de médecin.

Or, dans ce même document, une autre directive du CIUSSS indique qu’un employé doit encore fournir un certificat médical s’il présente des symptômes associés à la COVID-19. Jusqu’à nouvel ordre, un certificat médical est requis si une personne salariée doit s’absenter du travail parce qu’elle présente des symptômes associés à la COVID-19 .

Pour nous ce n’est pas acceptable que notre personnel, en plus de travailler, ait à se promener dans les cliniques médicales ou à l’urgence pour avoir un papier médical alors que la consigne verbale c’est de ne pas le faire , a déploré Sophie Séguin.

On écoute attentivement les points de presse du premier ministre du Québec. On a entendu à deux reprises le premier ministre dire qu’il n’y aurait pas d’obligation de déposer un billet médical [...]ils ont même dit hier que les médecins feront des consultations en externe par téléphone , a ajouté Sophie Séguin.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a indiqué ne pas être disponible pour accorder une entrevue pour l’instant.