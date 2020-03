L’église numérique en période de pandémie

Le diocèse de Gaspé invite les paroissiens à utiliser Internet, puisque les messes sont annulées à cause de la pandémie de coronavirus et que de nombreux paroissiens se trouvent en isolement volontaire, à l'approche de la semaine sainte.

Le diocèse de Gaspé annule toutes les célébrations de Pâques, en raison du coronavirus.

Dans une lettre adressée aux paroisses de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, l'évêque de Gaspé, Monseigneur Gaétan Proulx, décrète que le dimanche des Rameaux, la célébration de la Passion et celle du Pardon sont annulées, en plus de celles du jeudi, vendredi et samedi saints, de même que la messe de Pâques.

Dans ce contexte, le prêtre chancelier, Pierre D. Tidjiani mettra bientôt à la disposition des gens de nombreux liens Internet qui peuvent leur permettre de célébrer de la maison. Il veut notamment les rendre accessibles sur le site web du diocèse.

Par exemple, il y a des captations réalisées par les radios communautaires.

Il y a aussi la télé communautaire qui se met de la partie. On n'a qu’à penser aux messes captées par la télévision communautaire de Grande-Rivière qu’elle rediffuse en direct sur sa plateforme web ou sur son site Facebook.

L’abbé Tidjiani songe aussi à faire des capsules vidéo qui seront diffusées sur des plateformes comme YouTube ou Facebook.

C’est parce qu’on tient à ce qu’au cœur de ce qu’on vit là, nos gens gardent la foi et trouvent le moyen de se soutenir. Abbé Serge D. Tidjiani, chancelier, diocèse de Gaspé

Serge D. Tidjiani, chancelier du diocèse de Gaspé Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

En direct sur les réseaux sociaux

Le curé Pierre Édayer, responsable de six paroisses dans le secteur de Carleton-sur-Mer, a déjà commencé à mettre la main à la pâte.

Il a ouvert une page Facebook sur laquelle les gens peuvent échanger.

Il a célébré une première messe à huis clos en direct grâce à Facebook Live jeudi matin.

Il a bien l'intention de répéter l'expérience notamment durant la fin de semaine de Pâques.

Disons que la situation du coronavirus nous rend maintenant plus créatifs. On essaie d’inventer les choses, de trouver des solutions pour continuer à vivre ensemble et en communauté. La communion maintenant est un peu virtuelle. Pierre Édayer, curé

L’évêché de Gaspé rappelle que les rencontres personnelles et privées avec les prêtres demeurent possibles, mais qu'il faut d'abord prendre rendez-vous.

Bonaventure en Gaspésie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le pape en direct

La messe du pape François dans la chapelle de la résidence de Sainte-Marthe est maintenant relayée en direct tous les jours. Il s’agit normalement d’une célébration privée, mais le pape veut accompagner les fidèles en période de pandémie.

Pour ceux qui en veulent davantage, il est possible par exemple de se procurer le Prions en église sur Internet. Il existe même une application mobile pour le consulter.