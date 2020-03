COVID-19 : les députés albertains siégeront en fin de semaine

Les députés siégeront exceptionnellement vendredi et probablement toute la fin de semaine alors que le gouvernement veut faire adopter rapidement des mesures pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Le premier ministre Jason Kenney a souhaité que les députés siègent le plus longtemps possible. Il souligne que la Chambre pourrait être fermée par la médecin hygiéniste en chef en cas de progression de la pandémie.

Les leaders parlementaires des deux partis représentés à l’Assemblée, le Parti conservateur uni et le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta ont informé le président qu’ils étaient prêts à siéger vendredi, samedi et dimanche. Les députés sont habituellement à Edmonton du lundi au jeudi et dans leur circonscription les autres jours.

Notre but n’est pas de faire avancer des projets de loi [...] que l’opposition trouverait controversés. Jason Nixon, leader parlementaire du gouvernement

Le gouvernement conservateur souhaite déposer dès vendredi un projet de loi pour modifier la loi sur les situations d’urgence. Le leader parlementaire du gouvernement, Jason Nixon, dit qu’il s’agit d’empêcher qu’une éventuelle déclaration d’état d’urgence par le gouvernement provincial ne vienne s’imposer sur une mesure similaire prise par une municipalité.

Si les travaux peuvent se poursuivre, Jason Nixon dit qu’il voudrait ensuite faire adopter des textes moins contentieux.

Trafic d'êtres humains

Parmi les projets de loi préparés par le gouvernement avant l’accélération de la pandémie, Jason Nixon souligne un texte visant à mieux protéger les victimes du trafic d'êtres humains. Le projet de loi 8 n'a pas encore été soumis aux députés et aucun détail n'a été dévoilé.

En campagne électorale, les conservateurs de Jason Kenney proposaient de permettre aux victimes d’obtenir des ordonnances imposant des restrictions à ceux qui les ont maltraités.

L'opposition au rendez-vous

La leader de l’opposition, Heather Sweet, a confirmé que les néo-démocrates sont d’accord pour accélérer l’examen de toutes les lois nécessaires pour répondre à la pandémie.

Mais elle demande au gouvernement de ne pas en profiter pour faire avancer les textes qui ne font pas l’unanimité.

Le projet de loi 1 du gouvernement, qui proposait d’imposer de fortes amendes en cas de blocage des infrastructures essentielles, pourrait ainsi être abandonné.

Le projet de loi sur la défense des infrastructures essentielles avait été déposé par le gouvernement dans la foulée des blocages de voies ferrées par des manifestants opposés au projet de gazoduc Coastal GasLink.