Dépistage de la COVID-19 : comment obtenir un rendez-vous au Nouveau-Brunswick?

Les services de santé demandent aux patients qui croient avoir les symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux ou difficulté à respirer) d’appeler Télé-Soins 811. Ce service effectue un triage et il établit, selon le cas, un rendez-vous à une clinique de dépistage.

Alternative au 811

Le Réseau de santé Vitalité propose aux patients qui auraient de la difficulté à communiquer avec les intervenants du service Télé-Soins 811 d’appeler plutôt leur médecin de famille.

Au niveau du 811, c’est sûr qu’il y a eu certains défis. Par contre, dans Vitalité, on s’est organisé pour que les références puissent provenir des médecins de famille et aussi de la Santé publique. Donc, pour l’instant, tant qu’il va y avoir des défis avec le 811, les gens peuvent passer par leur médecin de famille. On a harmonisé, standardisé, les questionnaires de sorte que les choses se font de la même façon , explique le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne.

Beaucoup de médecins font ce genre de consultation par téléphone, ce qui évite les contacts étroits et les risques de contagion, souligne M. Lanteigne. Ce qu’on me rapporte ce matin, c’est que finalement ceux qui travaillent de cette façon réussissent à faire autant de consultations que s’ils les faisaient sur place , précise-t-il durant une entrevue accordée à l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie.

Les cliniques de dépistage de la COVID-19, quant à elles, répondent amplement à la demande actuelle, selon Gilles Lanteigne.

Disons au centre hospitalier Dr-Georges-L-Dumont, on serait capable de recevoir une cinquantaine de patients par jour. Il faut quand même désinfecter [les lieux], recevoir la personne et faire les tests. Pour l’ensemble de Vitalité, on est rendu à peu près au-dessus de 30. Donc, on a des capacités bien au-delà de ça , affirme le PDG de Vitalité

Où trouver les cliniques de dépistage?

Plus d'une dizaine de cliniques de dépistage sont ouvertes dans la province. Les deux régies de santé ont leurs cliniques.

Réseau de santé Vitalité :

CHU Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton

Hôpital régional d'Edmundston

Hôpital régional de Campbellton

Hôpital régional Chaleur à Bathurst

Hôpital Stella-Maris-de-Kent à Sainte-Anne-de-Kent

Hôpital général de Grand-Sault

Hôtel-Dieu Saint-Joseph à Saint-Quentin

Hôpital de Tracadie

Une autre ouvrira bientôt dans l’Hôpital de Caraquet, indique M. Lanteigne.

Réseau de santé Horizon :