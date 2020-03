Des artistes acadiens offrent des prestations en direct sur le web

Depuis la semaine dernière, de nombreuses performances culturelles ont été présentées en direct sur les réseaux sociaux.

Satellite Théâtre, qui devait présenter la pièce Les limites du bruit possible au théâtre l'Escaouette à Moncton, samedi dernier, a offert le spectacle en direct sur Facebook.

Théâtre physique, jeu masqué, danse, acrobatie et marionnettes sont à l'honneur dans « Les limites du bruit possible ».

Parce que ce spectacle nous a habités aussi longtemps et profondément, nous avons fait le choix de vous présenter le spectacle en streaming , pouvait-on lire sur la page Facebook de compagnie de théâtre de Moncton.

Rapidement, les performances en direct se sont multipliées.

Émilie Landry, Jacques Surette et Joey Robin Haché font partie des artistes acadiens qui ont suivi la tendance et offert des spectacles virtuels.

Les gens sont pris à la maison, ils ont besoin de musique, d'art et de culture plus que jamais , estime Émilie Landry, qui voit la musique comme une façon d'oublier les mauvaises nouvelles pour un instant.

En plus d'agrémenter la vie des gens en isolement, les performances permettent de rejoindre un nouveau public, plus présent que jamais sur les réseaux sociaux.

Vendredi soir, la Société Nationale de l'Acadie, propose un 6 à 8 de la francophonie, un spectacle virtuel qui mettra en vedette sept artistes du Nouveau-Brunswick.

À tour de rôle, ils offriront une performance en direct de leurs maison respectives sur Facebook.

Kevin McIntyre animera la soirée, en plus de coordonner l'aspect technique de l'événement virtuel.

C’est sept lieux différents dans un Facebook live, ça m'a pris quelques jours pour défricher le terrain, à savoir comment le faire. C'est intéressant de voir comment le faire parce qu'on ne sait pas combien de temps on se trouvera dans cette situation, et on aura probablement à refaire ce genre de programmation-là.

Kevin McIntyre, animateur et coordonnateur du 6 à 8 de la francophonie