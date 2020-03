La Côte-Nord s’organise contre les problèmes sociaux et économiques liés à la Covid-19

Une cellule de stratégie économique pour aider les entreprises et organismes de la région à faire face aux impacts de la COVID-19 est créée dans la MRC de Sept-Rivières. Les communautés de Matimekush-Lac John, de Kawawachikamach et de Schefferville ont, aussi, conjointement mis en place un comité de mesures d’urgence.

Les chambres de commerce et les organisations de développement économique de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam et Port-Cartier, les Villes de Port-Cartier et Sept-Îles, Tourisme Côte-Nord, Tourisme Sept-Îles, d'autres organismes ainsi que des représentants des ministères fédéraux et provinciaux se joindront à ce mouvement.

L’objectif principal de cette cellule consiste à rassembler l’information pour épauler les entreprises, organismes et travailleurs autonomes durant la crise sanitaire.

Les premiers impacts :

Des commerces et des restaurants de la région ont dû mettre la clef sous la porte ou réduire leurs activités pour une période indéterminée, afin de limiter les risques de propagation du coronavirus.

Plusieurs employés municipaux temporaires ont été mis à pied en raison de la fermeture des installations communautaires, culturelles et sportives des villes. Ils sont, notamment 107 employés municipaux, dans cette situation, à Sept-Îles, pour l’instant.

Les renseignements répertoriés par la cellule de crise se trouveront sur les sites internet des chambres de commerce de Sept-Îles et de Port-Cartier.

Le comité dans le nord :

Le comité de Matimekush-Lac John, de Kawawachikamach et de Schefferville se rencontre chaque jour notamment pour prévenir et trouver des solutions aux problèmes reliés au coronavirus, comme des pénuries de nourriture ou l’évacuation de personnes contaminées.

L'édifice du Conseil de bande de Matimekosh-Lac-John, près de Schefferville Photo : Radio-Canada / Évelyne Côté

C’est de maintenir la communication pour garder une certaine stabilité et ne pas semer la panique , explique le chef de la communauté innue de Matimekush-Lac John, Réal Mckenzie.

Chaque jour, le comité présente l’état de la situation à la population des trois communautés.