COVID-19 : ce que vous devez savoir en Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui

Pour le moment, aucun cas n'a été déclaré en Abitibi-Témiscamingue. Le Canada compte maintenant 846 cas confirmés et 27 cas probables de coronavirus. Au Québec, on dénombre 121 cas confirmés, dont une personne décédée et une personne guérie.

Tests dans la région

Jusqu'à maintenant, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a effectué 188 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la crise. À ce jour, aucun cas n'a été confirmé dans la région.

Lors d'un point de presse tenu le jeudi 19 mars à 13h30, le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a affirmé que, parmi ces tests, 111 ont été négatifs et les 77 autres sont en attente de confirmation, dont 2 pour des patients qui sont présentement hospitalisés dans des chambres à pression négative. Ces chambres peuvent aussi servir à traiter d'autres maladies que la COVID-19.

De plus, une ligne téléphonique a été créée dès hier pour les personnes de la région à qui on a demandé de prendre rendez-vous pour faire un test de dépistage. Cette ligne s'adresse aux personnes qui ont appelé au numéro provincial et à qui on a demandé d'aller effectuer un test de dépistage.

Le CISSS-AT demande à la population de ne pas se présenter à la clinique, sauf en cas d'urgence. Photo : iStock

Mouvements d'aide

Plusieurs groupes d'entraide sur Facebook ont été créés aux quatre coins de la région, pour mettre en contact les gens pouvant offrir leurs services en cette période de pandémie.

Les festivals de la région se joignent eux aussi à des initiatives de solidarité. Des organisateurs de l'Abitibi-Témiscamingue adhère au mouvement #sauvonslete, un appel aux gens de respecter scrupuleusement les consignes du gouvernement du Québec pour freiner la propagation de la COVID-19 et ainsi éviter l'annulation des festivals cet été.

Offre de transport réduite

Air Canada a annoncé qu'elle suspend tous ses vols vers et en partance de l'Abitibi pour tout le mois d'avril. La compagnie indique qu'elle contactera las clients qui sont touchés par ces changements.

Travailleurs affectés

De plus en plus d'employés se font mettre à pied ou sont touchés par les impacts de la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué diffusé hier, la compagnie minière Agnico Eaglea indiqué qu'elle renvoie 450 employés résidant au Nunavut à la maison pour les quatre prochaines semaines.