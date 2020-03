1100 travailleurs du chantier naval Irving temporairement renvoyés en Nouvelle-Écosse

Plus de la moitié des travailleurs oeuvrant au chantier naval Irving d'Halifax et au port de Dartmouth ont été renvoyés jeudi en raison des impacts de la pandémie COVID-19 sur les opérations.

Le chantier naval Irving et le port de Darmouth n'ont pas cessé leurs activités. Les employés devaient donc tout de même se rendre au travail.

Toutefois, depuis quelques jours, plusieurs travailleurs ne se présentaient plus au chantier. Avec les mesures tels l'isolement social et les fermetures des garderies et écoles, il leur était de plus en plus difficile de s'y rendre.

Si bien que Kevin McCoy, président d'Irving Shipbuilding, a déclaré que 40 % des employés ne s'étaient pas présentés au travail jeudi. Ce faisant, l'entreprise a eu de la difficulté à s'approvisionner en matériel nécessaire pour continuer ses activités.

L'anxiété de notre personnel s’est manifestée par un absentéisme accru, alors que les gens devaient faire face à la fermeture de garderies, d'écoles et à l’inquiétude vis-à-vis des membres de leur famille , a affirmé M. McCoy.

Les employés recevront leur salaire jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Les licenciements temporaires sont en vigueur jusqu'au 12 avril, confirme le président.

Ces licenciements touchent le chantier naval d’Halifax, les constructeurs de bateaux et les installations de Woodside Industries.

Environ 700 personnes resteront sur le chantier, dont un nombre indéterminé à domicile.

Chantier en pause

Le président d'Irving Shipbuilding précise qu'il n'a aucune idée de la durée durant laquelle les opérations industrielles vont demeurer en pause.

Il mentionne qu'Irving et le gouvernement fédéral qui s'avère être le principal client du chantier naval vont discuter de la situation chaque semaine durant cette période de crise afin d'évaluer quand une reprise complète des activités est possible.

M. McCoy dit qu'il espère pouvoir éventuellement réembaucher les travailleurs licenciés.

C'est un travail important que nous faisons ici, nous avons besoin de chacun d'entre eux , a-t-il déclaré.

La Nouvelle-Écosse est la province de l'Atlantique où l'on dénombre le plus de cas.

D'après les informations de CBC