Le Canada et le coronavirus : ce que vous devez savoir aujourd’hui

Air Canada met à pied la moitié de ses 10 000 agents de bord, la santé publique québécoise demande aux hôteliers de dégager des milliers de lit en prévision d’une surcharge dans le réseau de la santé et 60 000 personnes ont déjà été testées dans l’ensemble du pays. Voici ce qui se passe aujourd’hui concernant la pandémie de la COVID-19.

Air Canada, qui avait annoncé en début de semaine la réduction de ses activités de 50 %, met à pied 5100 agents de bord : 3600 qui travaillent chez Air Canada et 1549 chez Air Canada Rouge. Dans une lettre adressée aux travailleurs touchés, le transporteur écrit qu’il n’a pas le choix, que c’est une décision difficile, mais nécessaire.

La santé publique du Québec demande aux hôteliers de dégager des milliers de lits en prévision d’une surcharge dans le réseau de la santé. On parle d’à peu près 3000 à 4000 lits à travers la province de Québec , a indiqué Xavier Gret, président et directeur général de l’Association Hôtellerie Québec .

Ces lits ne serviront pas à accueillir les patients atteints de la COVID-19. Il s’agit plutôt de délester les hôpitaux du Québec, explique-t-on.

Selon une compilation des données publiées par les provinces et territoires, au moins 60 000 personnes avaient été testées au Canada en date d’hier. À titre comparatif, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis rapportait moins de 49 000 tests au même moment. Des spécialistes expliquent que les pays qui testent massivement sont ceux qui ont les taux de mortalité les plus bas.

Parlant de bilan, le Canada recense 873 cas de la COVID-19. La Colombie-Britannique (271), l’Ontario (258), l’Alberta (146) et le Québec (121) sont les provinces qui comptent le plus de cas. La COVID-19 a tué 12 personnes au pays.

En rafale au pays