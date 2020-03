À l’exception des services essentiels, Montréal opte pour le télétravail

C’est ce qu’a annoncé le directeur général Serge Lamontagne dans une vidéo mise en ligne jeudi sur le site intranet de la Ville de Montréal. À partir d’aujourd’hui, on doit ajuster nos façons de faire. Il s’est passé énormément de choses dans les derniers sept jours , a-t-il expliqué.

Parmi les services considérés comme essentiels et critiques, on retrouve le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de sécurité incendie de Montréal, le service de l’eau, le 911, le 311 et les services de communications.

Pour ces employés, on va continuer à œuvrer sur le terrain et on va s’assurer de mettre en œuvre encore plus les mesures de sécurité , a-t-il précisé.

Pour les autres employés, l’administration leur demande de travailler de la maison.

Aux gens qui retournent à la maison, mais qui ne sont pas disponibles pour le télétravail, on vous demande de vous rendre disponibles pour aider des organismes montréalais dans le besoin , a ajouté Serge Lamontagne, qui a donné en exemple les banques alimentaires et les refuges qui manquent de bénévoles.

La Ville a également annoncé à ses employés qu’elle n’utilisera plus les banques personnelles de congé de ces derniers dans le cadre de la gestion de ses opérations.

De plus, les employés qui sont déjà en congé forcé à la suite de la fermeture des infrastructures sportives, culturelles et communautaires continueront d’être rémunérés sur la base de leur rémunération des quatre dernières semaines.