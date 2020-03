COVID-19 : fermeture des camps de jour et de deux garderies à Surrey

En conférence de presse, Doug McCallum a affirmé que l’espace public doit être prioritairement accordé aux agents de santé, aux premiers intervenants ainsi qu’aux travailleurs essentiels.

C’est pourquoi les garderies de l'hôtel de ville et du centre communautaire Kensington Prairie seront fermées au public.

Je tiens à assurer à nos concitoyens que les services et opérations de base fournis par la Ville de Surrey sont maintenus pour le bien-être et la sécurité de notre communauté grâce à des mesures mises en place pour assurer la sécurité de notre personnel et des intervenants de première ligne.

Doug McCallum, maire de Surrey