Une injonction suspend la réduction de l'aide sociale aux jeunes adultes en Alberta

Le gouvernement albertain avait prévu de réduire l’âge maximum des bénéficiaires du programme à 21 ans à partir du 1er avril. Quatre-cent-quatre-vingts jeunes adultes auraient ainsi été disqualifiés.

La juge Tamara Friesen a cependant décidé jeudi que ce changement est potentiellement inconstitutionnel, et qu’il devra être examiné et approuvé par la Cour avant d’être implanté.

Elle s’est donc rangée aux arguments avancés par une femme, identifiée par les initiales A.C. dans les documents de la Cour, qui souhaite que la Cour invalide l’amendement législatif qui modifierait les Ententes sur le soutien et l’assistance financière.

A.C. est une mère monoparentale de 21 ans qui a passé plus de la moitié de sa vie sous la garde des services de protection de l’enfance. Dans sa déclaration sous serment, elle a expliqué que le programme d’aide en question l’aide à poursuivre son éducation et à maintenir un environnement sain pour sa petite fille.

Elle affirme que perdre ce soutien si brusquement la contraindrait probablement à retourner vers le commerce du sexe, au risque de perdre la garde de son enfant. A.C. aura 22 ans au mois d’août.

La juge estime que les chances que sa cause soit entendue d’ici là sont « très minces ou inexistantes ».

« Le tort que causerait cette législation en entrant en vigueur le 1er avril 2020 lui causerait des souffrances sociales, financières et psychologiques qui ne pourraient simplement pas être compensées par un jugement financier futur. Ce serait donc un tort irréparable », a conclu Tamara Friesen.

Elle a rendu sa décision oralement, en conférence téléphonique avec les avocats pour limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Dans cette allocution d’une heure, elle a notamment dit que l’avocat de A.C., Me Avnish Nanda, avait été en mesure de démontrer que l’amendement législatif adopté par le gouvernement aurait « de sérieux et importants impacts négatifs sur A.C. et d’autres jeunes gens ».

Elle croit aussi qu’il a des arguments constitutionnels valables pour clamer que cet amendement enfreindrait les droits de la personne d’une partie de la population.

« On est sauvés »

Dans une entrevue accordée à CBC, A.C. a dit avoir versé des larmes de joie en apprenant la décision. Elle a tout de suite pensé aux autres bénéficiaires dans sa situation.

« Pour le moment, on est sauvés, les amis, on est sauvés! », s’est-elle exclamée.

Maintenant, [notre situation] est prise au sérieux. Ça ne pourra pas être balayé sous le tapis. [Le gouvernement] devra y faire face. A.C., bénéficiaire des Ententes de soutien et d’assistance financière

Plus tôt cette semaine, son avocat avait argumenté que les résultats de la fin précoce du programme de soutien auquel sa cliente a droit constituent un « traitement cruel et inusité » à son endroit. Il s’est appuyé en partie sur des témoignages de travailleurs sociaux et de psychologues.

La psychologue Jacqueline Pei, entre autres, a écrit dans sa déclaration sous serment que le changement législatif priverait de jeunes gens vulnérables d’un soutien vital, exactement au moment où ils tentent de voler de leurs propres ailes.

Les trois avocats du gouvernement ont pour leur part fait remarquer que A.C. avait été avertie 10 mois à l'avance des changements au programme et qu’elle pourrait peut-être se qualifier pour d’autres types d'aide financière.

Ils ont aussi plaidé que comme le gouvernement avait cessé d’être le gardien légal d’A.C. lorsqu’elle a eu 18 ans, il n’avait pas d’obligation fiduciaire envers elle.

L’avocat Avnish Nanda est ravi de la décision de la juge. Il souligne que c’est à sa cliente qu’en revient le mérite.

« Si on est ici, c’est grâce à l’histoire de A.C., et grâce au courage qu’elle a eu de se lever et de dire que sa voix, sa situation et son expérience méritent d’être entendues », croit-il.

Une porte-parole du ministère des Services à l’enfance de l’Alberta a déclaré par courriel que le gouvernement étudiait présentement le jugement.

« Le gouvernement est naturellement présentement focalisé sur la pandémie et ses conséquences économiques », a-t-elle ajouté.

D'après les informations d'Andrea Huncar